3 października, w sobotę w godzinach 10:00–20:00 w Galerii Warmińskiej odbędą się kolejne rozgrywki w ramach tegorocznego cyklu turniejów e-sportowych. Trzecia edycja ESGK to kontynuacja cyklu, który w ciągu dwóch poprzednich sezonów zgromadził tysiące uczestników i dziesiątki tysięcy odwiedzających w centrach handlowych w całej Polsce. Wielki finał odbędzie się 28 listopada w CH Bonarka w Krakowie. Uczestnicy w Olsztynie zmierzą się w dwóch popularnych grach: Counter-Strike 2, rozgrywanym w formule 1 na 1 oraz EA Sports FC 27.

INFLUENCER CHALLENGE z Jakubem Kubiakiem (KubiKiem)

Specjalną atrakcją turnieju w Galerii Warmińskiej będzie INFLUENCER CHALLENGE – pojedynek 1 na 1 z Jakubem Kubiakiem, znanym jako KubiK. KubiK to ekspert, trener Counter-Strike.

Strefy turniejowe dla każdego

W Galerii Warmińskiej na odwiedzających czekać będą także rozrywki dla każdego: Strefa PC, Retro Gaming Zone z klasykami gier, Strefa Konsol, Strefa Kibica oraz Strefa Relaksu. Wstęp do stref i udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

Rejestracja!

Udział w turnieju jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.gamingkings.pl.

– Cieszymy, że trzecia już edycja E-Sport Gaming Kings Tournaments Powered by Orange odwiedza naszą galerię handlową. Nasze centrum łączy świat doświadczeń wirtualnych ze spotkaniami w rzeczywistej przestrzeni centrum handlowego, więc 3 października naturalnie stanie się znów areną sportowej rywalizacji w wirtualnym świecie, proponując jednocześnie dobrą zabawę na żywo. Zapraszamy wszystkich pasjonatów gier – zarówno tych, którzy chcą powalczyć o nagrody w turniejach Counter-Strike 2 i EA Sports FC 27, jak i tych, którzy lubią po prostu spędzić czas w strefach gamingowych – mówi Natalia Tur, Marketing Manager NEPI Rockcastle.

W turniejach Counter-Strike 2 i EA Sports FC 25 w ubiegłym roku wzięło udział łącznie 4725 zawodników.

Autor: Galeria Warmińska i Aura Centrum/ Materiały prasowe