Sierpniowy wieczór w Łężanach. 23 sierpnia ponownie otworzą się bramy

Poznajcie zakamarki pałacu

Neobarokowa budowla oraz otaczający park, sierpniowy wieczór, muzyka na żywo i dobre jedzenie – brzmi jak idealny sposób na złapanie jeszcze odrobiny lata. Tym bardziej że tego dnia będzie można również zajrzeć do wnętrz pałacu.

W programie przygotowano coś zarówno dla miłośników historii, jak i muzyki. Od 17:00 do 19:00 będzie można wziąć udział w zwiedzaniu Pałacu w Łężanach. Jeśli jeszcze nie widzieliście go od środka, naprawdę warto nadrobić zaległości. Pałacowe wnętrza pozwalają przenieść się w czasie i zobaczyć Łężany z zupełnie innej strony.

Autor: Fabiszewski/ Materiały prasowe

Zostańcie do końca

Chyba trudno wyobrazić sobie lepszy moment na koncert niż ten. Po zwiedzaniu pałacu czeka na uczestników występ nie jednego, a dwojga artystów! Patrycja Kunert i Łukasz Reks wystąpią na żywo o 19:30, zamieniając pałacowy park w muzyczną scenę. A na przystawkę będą czekać lokalni wystawcy ze swoimi pysznościami.

Bilety można kupić na stronie: biletyna.pl/koncert/Sierpniowy-Wieczor-w-Palacowym-Parku

Weźcie ze sobą rodzinę, znajomych albo po prostu kogoś, z kim lubicie spędzać czas. Resztę wieczoru organizatorzy zaplanowali za Was. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza – do zobaczenia w Łężanach!