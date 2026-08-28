Wypadek autobusu. Cztery osoby poszkodowane, lądował śmigłowiec LPR

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-28 16:44

Cztery osoby zostały poszkodowane w wypadku autobusu na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż trasy S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Pojazd przewożący 25 pracowników lokalnej firmy wypadł z jezdni i znalazł się w rowie. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Autobus w rowie i służby ratunkowe na drodze. O wypadku pod Olsztynkiem przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: KMP Olsztyn/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło pomiędzy Olsztynkiem a Pawłowem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca autobusu rozpoczął wyprzedzanie osobowego volvo. Wówczas miało dojść do niebezpiecznego manewru wykonanego przez kierującego autem.

W tym czasie kierowca volvo nie upewnił się i rozpoczął manewr wymijania kolejnego pojazdu, przez co zepchnął autobus na barierę, a następnie autobus wjechał do rowu – relacjonuje Izabela Bogacka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

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Autobusem podróżowało 25 pracowników jednej z miejscowych firm. W wyniku wypadku poszkodowane zostały cztery osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Według przekazanych informacji mogą one potrwać nawet trzy godziny.

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