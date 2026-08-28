Wypadek autobusu. Cztery osoby poszkodowane, lądował śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło pomiędzy Olsztynkiem a Pawłowem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca autobusu rozpoczął wyprzedzanie osobowego volvo. Wówczas miało dojść do niebezpiecznego manewru wykonanego przez kierującego autem.

– W tym czasie kierowca volvo nie upewnił się i rozpoczął manewr wymijania kolejnego pojazdu, przez co zepchnął autobus na barierę, a następnie autobus wjechał do rowu – relacjonuje Izabela Bogacka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

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Autobusem podróżowało 25 pracowników jednej z miejscowych firm. W wyniku wypadku poszkodowane zostały cztery osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Według przekazanych informacji mogą one potrwać nawet trzy godziny.