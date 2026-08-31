Zaskakujący lider! To miasto ma najczystsze powietrze w Polsce. Pokonało gigantów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-31 10:46

Wydawać by się mogło, że najświeższe powietrze w naszym kraju znajdziemy nad Bałtykiem. Wyniki najnowszego rankingu wskazują jednak zupełnie inne miasto. Zaskakująca lokalizacja zdeklasowała popularne kurorty i duże aglomeracje.

zielone miasta w Polsce
Autor: Shutterstock olsztyn

Nowy ranking Business Insider. Poznaliśmy najlepsze miasta w Polsce

Portal Business Insider opublikował zaktualizowane zestawienie miast, w których żyje się najlepiej w naszym kraju. Ranking uwzględnia wiele istotnych wskaźników determinujących jakość codziennego funkcjonowania mieszkańców. Więcej informacji o zestawieniu znajdziecie tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Nowy ranking z zaskoczeniem. Natomiast pełne wyniki tej analizy można prześledzić w specjalnie przygotowanej galerii, która szczegółowo prezentuje pozycje poszczególnych ośrodków miejskich.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

Szczecin
Galeria zdjęć 17

Olsztyn deklasuje rywali pod względem czystości powietrza

Twórcy zestawienia przeanalizowali dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, badając poziom stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 od połowy 2025 do połowy 2026 roku. Im niższy wskaźnik zanieczyszczeń odnotowano w danym okresie, tym wyższą pozycję zyskiwało miasto. Zwycięzcą w tej niezwykle ważnej dla zdrowia kategorii został nieoczekiwanie Olsztyn, wyprzedzając miejscowości o teoretycznie korzystniejszym położeniu.

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Stolica województwa warmińsko-mazurskiego okazała się bezkonkurencyjna w kwestii czystości powietrza, pokonując liderów ogólnego rankingu, czyli Szczecin, Lublin i Łódź. Jednak w pozostałych obszarach ocenianych przez autorów raportu, wyniki miasta nie były już tak spektakularne. W analizie stopy bezrobocia oraz dostępności usług medycznych w ramach NFZ miasto zajęło siódmą pozycję, a na rynku nieruchomości uplasowało się na ósmym miejscu. Wyraźny spadek formy widać w przypadku zarobków, gdzie Olsztyn zajął dopiero trzynastą pozycję. Niepokojące mogą być również statystyki dotyczące poziomu przestępczości, w których miasto sklasyfikowano na dalekim, piętnastym miejscu.

To miejsce znajduje się w Olsztynie czy nie? Prawda-fałsz. W tym quizie nietrudno o pomyłkę!

To miejsce znajduje się w Olsztynie czy nie? Prawda-fałsz. W tym quizie nietrudno o pomyłkę!
Pytanie 1 z 15
Źródełko, które znajduje się w pobliżu Mostu Justusa w lesie miejskim nosi nazwę Źródełko Zaręczynowe.