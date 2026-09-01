Biegacze mieli do wyboru dwa główne dystanse: o 18:00 wystartowała „Popołudniowa Piątka” (5 km), a godzinę później ruszyła „Wieczorna Dycha” (10 km). Trasa prowadziła z plaży głównej przy ul. Kapitańskiej przez reprezentacyjne punkty Olsztyna - m.in. obok Ratusza i Wysokiej Bramy, aż do mety nad samym brzegiem jeziora.

Uczestnicy nie kryli zadowolenia z fantastycznej atmosfery na trasie i wokół miasteczka biegowego. W naszej relacji posłuchacie rozmów z biegaczami, którzy opowiadają o przygotowaniach do startu oraz o tym, jak w ogóle zaczęła się ich przygoda z bieganiem.

Przy mikrofonie Radia Eska usłyszycie również Prezydenta Olsztyna, który sam stanął na starcie i zmierzył się z dystansem 10 km. Na trasie nie zabrakło też utytułowanych sportowców - swoimi wrażeniami z biegu podzielił się z nami olimpijczyk i mistrz lekkoatletyki, Kacper Kozłowski.

Sportowy debiut dla małych i dużych. Pierwsza edycja wydarzenia zaoferowała moc atrakcji również poza głównymi biegami:

Mini Ukiel: Biegi dziecięce na dystansach od 300 do 1200 m z profesjonalnym pomiarem czasu.

Przejazd rolkarzy: Rekreacyjny przejazd tą samą trasą tuż przed startem głównych biegów.

Gra terenowa: Rodzinna rywalizacja na orientację zorganizowana wokół terenu plaży.

Debiut Citi Ukiel Sunset Run pokazał, że Olsztyn potrafi połączyć profesjonalną imprezę biegową z genialnym, letnim klimatem. Posłuchajcie naszej relacji, by poczuć te emocje jeszcze raz!

Partner Citi Ukiel Sunset Run – RADIO ESKA

Posłuchaj: Citi Ukiel Sunset Run. Eskowa relacja z wydarzenia!

CITI Ukiel Sunset Run Olsztyn - Podsumowanie imprezy

Liczba osób zarejestrowanych na zawody i aktywności (ponad 900 osób):

641 osób na biegi dorosłych: 5km (330 osób) i 10km (311 osób)

130 osób na biegi dzieci

100 osób rodzinną grę na orientację (gra terenowa)

Przejazd rolkarzy 50

Liczba osób które ukończyły zawody (ponad 700 osób):

Bieg główny – 10km (szybka dyszka o zachodzie słońca) 262

5km (popołudniowa bardzo szybka piątka) - 276 osób

Biegi dzieci – 108

Przejazd rolkarzy 50

Gwiazdy sportu i ambasadorzy:

Aleksandra Lisowska – biegi długie

Anastazja Kuś – biegi sprinterskie

Jakub Szymański – biegi przez płotki

Wojciech Kopeć – biegacz, podróżnik, maratończyk

Trasa zawodów:

Zawodnicy biegli po urokliwej, która łączyła CRS UKIEL z centrum miasta (Wysoka Brama, Ratusz) przechodząc po drodze po głównych ulicach miasta (Sielska, Schumana, Armii Krajowej, Warszawska, Śliwy, Pieniężnego). Trasa biegu dała wyjątkową okazję do spojrzenia na miasto z unikalnej pozycji biegacza, a widoki z ulicy Warszawskiej starówkę oraz na jezioro UKIEL przy magicznym zachodzie słońca dopełniły wyjątkowości tego wydarzenia. Było szybko, sportowo i klimatycznie o czym świadczą licznie relacje uczestników prezentowane na SM.

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