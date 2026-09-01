Biegacze mieli do wyboru dwa główne dystanse: o 18:00 wystartowała „Popołudniowa Piątka” (5 km), a godzinę później ruszyła „Wieczorna Dycha” (10 km). Trasa prowadziła z plaży głównej przy ul. Kapitańskiej przez reprezentacyjne punkty Olsztyna - m.in. obok Ratusza i Wysokiej Bramy, aż do mety nad samym brzegiem jeziora.
Uczestnicy nie kryli zadowolenia z fantastycznej atmosfery na trasie i wokół miasteczka biegowego. W naszej relacji posłuchacie rozmów z biegaczami, którzy opowiadają o przygotowaniach do startu oraz o tym, jak w ogóle zaczęła się ich przygoda z bieganiem.
Przy mikrofonie Radia Eska usłyszycie również Prezydenta Olsztyna, który sam stanął na starcie i zmierzył się z dystansem 10 km. Na trasie nie zabrakło też utytułowanych sportowców - swoimi wrażeniami z biegu podzielił się z nami olimpijczyk i mistrz lekkoatletyki, Kacper Kozłowski.
Sportowy debiut dla małych i dużych. Pierwsza edycja wydarzenia zaoferowała moc atrakcji również poza głównymi biegami:
- Mini Ukiel: Biegi dziecięce na dystansach od 300 do 1200 m z profesjonalnym pomiarem czasu.
- Przejazd rolkarzy: Rekreacyjny przejazd tą samą trasą tuż przed startem głównych biegów.
- Gra terenowa: Rodzinna rywalizacja na orientację zorganizowana wokół terenu plaży.
Debiut Citi Ukiel Sunset Run pokazał, że Olsztyn potrafi połączyć profesjonalną imprezę biegową z genialnym, letnim klimatem. Posłuchajcie naszej relacji, by poczuć te emocje jeszcze raz!
Partner Citi Ukiel Sunset Run – RADIO ESKA
CITI Ukiel Sunset Run Olsztyn - Podsumowanie imprezy
Liczba osób zarejestrowanych na zawody i aktywności (ponad 900 osób):
- 641 osób na biegi dorosłych: 5km (330 osób) i 10km (311 osób)
- 130 osób na biegi dzieci
- 100 osób rodzinną grę na orientację (gra terenowa)
- Przejazd rolkarzy 50
Liczba osób które ukończyły zawody (ponad 700 osób):
- Bieg główny – 10km (szybka dyszka o zachodzie słońca) 262
- 5km (popołudniowa bardzo szybka piątka) - 276 osób
- Biegi dzieci – 108
- Przejazd rolkarzy 50
Gwiazdy sportu i ambasadorzy:
- Aleksandra Lisowska – biegi długie
- Anastazja Kuś – biegi sprinterskie
- Jakub Szymański – biegi przez płotki
- Wojciech Kopeć – biegacz, podróżnik, maratończyk
Trasa zawodów:
Zawodnicy biegli po urokliwej, która łączyła CRS UKIEL z centrum miasta (Wysoka Brama, Ratusz) przechodząc po drodze po głównych ulicach miasta (Sielska, Schumana, Armii Krajowej, Warszawska, Śliwy, Pieniężnego). Trasa biegu dała wyjątkową okazję do spojrzenia na miasto z unikalnej pozycji biegacza, a widoki z ulicy Warszawskiej starówkę oraz na jezioro UKIEL przy magicznym zachodzie słońca dopełniły wyjątkowości tego wydarzenia. Było szybko, sportowo i klimatycznie o czym świadczą licznie relacje uczestników prezentowane na SM.