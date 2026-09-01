4,56 zł za litr benzyny! Ta stacja paliw zatrzymała się w czasie

- Na zapomnianej stacji benzyna 95 kosztowała 4,56 zł, diesel 4,46 zł, a gaz LPG około 2,50 zł.
- Nieczynny obiekt zlokalizowany jest w gminie Grunwald, na szlaku łączącym Rychnowo z Działdowem.
- Obecnie dystrybutory są puste, a cały obszar stopniowo pochłania dzika natura.
Opuszczona stacja w gminie Grunwald
Obiekt zlokalizowany jest w powiecie ostródzkim (gmina Grunwald), w pobliżu historycznych pól bitewnych, tuż przy drodze z Rychnowa do Działdowa. W przeszłości korzystali z niego zmotoryzowani podróżujący po Warmii i Mazurach. Obecnie z dystrybutorów nie poleci nawet kropla benzyny. Teren opanowały gęste zarośla i wysokie trawy, które bezlitośnie wdzierają się na dawny plac manewrowy. Główny budynek popada w ruinę, a sprzęt pokrył się patyną, tworząc postapokaliptyczny klimat. Nad tym przygnębiającym widokiem wciąż wznosi się jednak dawny pylon reklamowy.
Zaskakujące ceny paliw na starej tablicy
To właśnie widniejące na nim liczby przykuwają największą uwagę. Z szyldu wciąż można wyczytać, że za litr benzyny bezołowiowej 95 płacono tu 4,56 zł. Olej napędowy wyceniono na 4,46 zł, z kolei autogaz - 2,50 zł. Dla współczesnych kierowców takie ceny wydają się abstrakcją, jednak to nie jest żaden retusz.
Dziś o takich cenach benzyny można pomarzyć
Spłowiałe barwy, nieaktualne logotypy, wszechobecna rdza i bujna roślinność pochłaniająca infrastrukturę sprawiają, że to miejsce wygląda jak wehikuł czasu. Zaledwie parę lat wstecz takie stawki na pylonach były czymś absolutnie normalnym - ba, narzekaliśmy, że jest drogo. Dziś wywołują jedynie głębokie westchnienie i marzenie o "tanim" tankowaniu pod korek.
Zrujnowana stacja w okolicach Grunwaldu to gorzkie przypomnienie, jak drastycznie wzrosły koszty życia w ostatnich latach. Wtedy to 4,56 zł za benzynę. 4,46 zł za diesla, dziś? Ponad 8 złotych za litr.