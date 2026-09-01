4,56 zł za litr benzyny! Ta stacja paliw zatrzymała się w czasie

Na zapomnianej stacji benzyna 95 kosztowała 4,56 zł, diesel 4,46 zł, a gaz LPG około 2,50 zł.

Nieczynny obiekt zlokalizowany jest w gminie Grunwald, na szlaku łączącym Rychnowo z Działdowem.

Obecnie dystrybutory są puste, a cały obszar stopniowo pochłania dzika natura.

Opuszczona stacja w gminie Grunwald

Obiekt zlokalizowany jest w powiecie ostródzkim (gmina Grunwald), w pobliżu historycznych pól bitewnych, tuż przy drodze z Rychnowa do Działdowa. W przeszłości korzystali z niego zmotoryzowani podróżujący po Warmii i Mazurach. Obecnie z dystrybutorów nie poleci nawet kropla benzyny. Teren opanowały gęste zarośla i wysokie trawy, które bezlitośnie wdzierają się na dawny plac manewrowy. Główny budynek popada w ruinę, a sprzęt pokrył się patyną, tworząc postapokaliptyczny klimat. Nad tym przygnębiającym widokiem wciąż wznosi się jednak dawny pylon reklamowy.

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Zaskakujące ceny paliw na starej tablicy

To właśnie widniejące na nim liczby przykuwają największą uwagę. Z szyldu wciąż można wyczytać, że za litr benzyny bezołowiowej 95 płacono tu 4,56 zł. Olej napędowy wyceniono na 4,46 zł, z kolei autogaz - 2,50 zł. Dla współczesnych kierowców takie ceny wydają się abstrakcją, jednak to nie jest żaden retusz.

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Dziś o takich cenach benzyny można pomarzyć

Spłowiałe barwy, nieaktualne logotypy, wszechobecna rdza i bujna roślinność pochłaniająca infrastrukturę sprawiają, że to miejsce wygląda jak wehikuł czasu. Zaledwie parę lat wstecz takie stawki na pylonach były czymś absolutnie normalnym - ba, narzekaliśmy, że jest drogo. Dziś wywołują jedynie głębokie westchnienie i marzenie o "tanim" tankowaniu pod korek.

Zrujnowana stacja w okolicach Grunwaldu to gorzkie przypomnienie, jak drastycznie wzrosły koszty życia w ostatnich latach. Wtedy to 4,56 zł za benzynę. 4,46 zł za diesla, dziś? Ponad 8 złotych za litr.