Planeta 11 w Olsztynie świętuje 22. urodziny. We wrześniu spotkania z autorami i Culturomaniaczką

Planeta 11 ma już 22 lata. Urodziny z Culturomaniaczką

3 września o godzinie 17:00 Planeta 11 zaprosi olsztynian na spotkanie z Nelą Mańkowską, czyli popularną Culturomaniaczką. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórczyń internetowych zajmujących się książkami, literaturą i kulturą. Podczas spotkania nie zabraknie rozmów o literaturze, BookToku i tym, jak media społecznościowe zmieniają sposób, w jaki rozmawiamy o książkach. Pojawią się też nieco mniej oczywiste pytania – między innymi o to, czy Basia i Wołodyjowski mogliby dziś zostać „power couple” oraz jak wyglądałby związek Romea i Julii we współczesnym świecie. Spotkanie będzie również okazją do świętowania 22. urodzin Planety 11. Na odwiedzających przez cały dzień czekać będą konkursy z nagrodami, tablica życzeń i urodzinowa atmosfera. Wstęp jest wolny.

Wrzesień pełen książek i spotkań

Urodzinowe wydarzenie to niejedyna propozycja Planety 11 na wrzesień. Już 1 września o godz. 12:30 odbędzie się wykład Łukasza Adamskiego w ramach WAMA Film Festival.

Z kolei 17 września o godz. 17:00 zaplanowano spotkanie autorskie z Emilią Konwerską połączone z promocją książki „Rzeczy robione specjalnie”.

Miłośnicy dyskusji o literaturze powinni zaznaczyć w kalendarzu 24 września. O godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie Planetarnego Klubu Czytelniczego, tym razem poświęcone książce „Dziwne obrazki” autorstwa Uketsu.

Wrzesień zakończy 29 września o godz. 17:00 spotkanie autorskie z Markiem Michalskim i promocja jego książki „Las na receptę”.



Biblioteka w Hali Urania

Planeta 11 działa obecnie w nowej lokalizacji w Hali Urania. Biblioteka podkreśla, że jej działalność to nie tylko wypożyczanie książek, ale także spotkania, rozmowy, wydarzenia i przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Wrześniowy program Planety 11 to propozycja zarówno dla stałych bywalców, jak i osób, które dopiero chcą odkryć to miejsce. Wszystkie wymienione wydarzenia są bezpłatne.

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POSŁUCHAJ: z kierownikiem Planety 11 Jackiem Smółką rozmawia Anita Zalewska