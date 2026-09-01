Planeta 11 w Olsztynie świętuje 22. urodziny. We wrześniu spotkania z autorami i Culturomaniaczką

aka
materiały prasowe
2026-09-01 15:43

Wrzesień w Planecie 11 zapowiada się wyjątkowo. Biblioteka multimedialna działająca w Hali Urania przygotowała serię spotkań dla miłośników książek i literatury. Największą atrakcją będzie spotkanie z Nelą Mańkowską, znaną w sieci jako Culturomaniaczka, które połączone zostanie z 22. urodzinami Planety 11. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Biblioteka Multimedialna Planeta11
Autor: Katarzyna Tomaszewicz/ Materiały prasowe Do kalendarza biblioteki wracają cykliczne spotkania

Planeta 11 ma już 22 lata. Urodziny z Culturomaniaczką

3 września o godzinie 17:00 Planeta 11 zaprosi olsztynian na spotkanie z Nelą Mańkowską, czyli popularną Culturomaniaczką. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórczyń internetowych zajmujących się książkami, literaturą i kulturą. Podczas spotkania nie zabraknie rozmów o literaturze, BookToku i tym, jak media społecznościowe zmieniają sposób, w jaki rozmawiamy o książkach. Pojawią się też nieco mniej oczywiste pytania – między innymi o to, czy Basia i Wołodyjowski mogliby dziś zostać „power couple” oraz jak wyglądałby związek Romea i Julii we współczesnym świecie. Spotkanie będzie również okazją do świętowania 22. urodzin Planety 11. Na odwiedzających przez cały dzień czekać będą konkursy z nagrodami, tablica życzeń i urodzinowa atmosfera. Wstęp jest wolny.

Wrzesień pełen książek i spotkań

  • Urodzinowe wydarzenie to niejedyna propozycja Planety 11 na wrzesień. Już 1 września o godz. 12:30 odbędzie się wykład Łukasza Adamskiego w ramach WAMA Film Festival.
  • Z kolei 17 września o godz. 17:00 zaplanowano spotkanie autorskie z Emilią Konwerską połączone z promocją książki „Rzeczy robione specjalnie”.
  • Miłośnicy dyskusji o literaturze powinni zaznaczyć w kalendarzu 24 września. O godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie Planetarnego Klubu Czytelniczego, tym razem poświęcone książce „Dziwne obrazki” autorstwa Uketsu.
  • Wrzesień zakończy 29 września o godz. 17:00 spotkanie autorskie z Markiem Michalskim i promocja jego książki „Las na receptę”.

Biblioteka w Hali Urania

Planeta 11 działa obecnie w nowej lokalizacji w Hali Urania. Biblioteka podkreśla, że jej działalność to nie tylko wypożyczanie książek, ale także spotkania, rozmowy, wydarzenia i przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Wrześniowy program Planety 11 to propozycja zarówno dla stałych bywalców, jak i osób, które dopiero chcą odkryć to miejsce. Wszystkie wymienione wydarzenia są bezpłatne.

***POSŁUCHAJ PODCASTU***

POSŁUCHAJ: z kierownikiem Planety 11 Jackiem Smółką rozmawia Anita Zalewska
Mediateka.pl
"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie?
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