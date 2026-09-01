Łyna w Olsztynie zostanie mechanicznie skoszona. Utrudnienia dla kajakarzy i wędkarzy

Łyna w Olsztynie zostanie mechanicznie skoszona

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku rozpoczyna kolejne w tym roku prace związane z usuwaniem roślinności dennej z Łyny. Koszenie rozpocznie się 1 września i będzie prowadzone etapami. W pierwszej kolejności prace obejmą odcinek od mostu przy ulicy Niepodległości, w rejonie Szpitala Miejskiego, do mostu przy ulicy Kalinowskiego. Następnie ekipa przeniesie się na odcinek od mostu przy Kalinowskiego aż do Bartąga.

Na Łynie pojawi się specjalistyczna łódź

Podczas prac po rzece będzie poruszała się specjalistyczna łódź kosząca, która będzie usuwać roślinność z dna rzeki. To oznacza czasowe utrudnienia dla osób korzystających z Łyny. RZGW ostrzega przede wszystkim kajakarzy, wędkarzy oraz użytkowników łodzi i innych małych jednostek pływających. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących prace.

Uwaga na bariery. Tędy nie przepłyniemy

W czasie koszenia w poprzek rzeki będą montowane tak zwane przetamowania. To specjalne liny, których zadaniem jest zatrzymywanie wykoszonej roślinności spływającej z nurtem.Bariery pojawią się przy ulicy Niepodległości oraz przy moście na ulicy Kalinowskiego. Zatrzymana roślinność będzie następnie wybierana z wody, składowana na brzegu i wywożona.Przepływanie kajakami, łodziami i innymi jednostkami przez zamontowane bariery będzie zabronione.

To już drugie koszenie Łyny w tym roku

Mechaniczne koszenie roślinności dennej ma poprawić drożność koryta Łyny i utrzymać właściwe warunki przepływu wody. Nie jest to pierwsza taka akcja w tym roku. Poprzednie koszenie odbyło się pod koniec czerwca. Tym razem prace mają potrwać około dwóch tygodni, a ich dokładny przebieg będzie zależał od realizacji kolejnych etapów. RZGW przypomina użytkownikom Łyny, by w czasie prowadzonych prac zwracali uwagę na oznakowanie i stosowali się do zaleceń osób zabezpieczających roboty.

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