Gwiazdy lekkoatletyki, emocje w Kortowie i ekipa Eska Summer City! Za nami 6. Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego

Andrzej Brzozowski
Patrycja Drągiewicz
2026-09-02 14:09

Olsztyn po raz kolejny stał się polską stolicą lekkoatletyki. Stadion lekkoatletyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie wypełnił się kibicami, którzy przyszli oklaskiwać zawodników z kraju i zagranicy. Na miejscu nie mogło również zabraknąć naszej pomarańczowej ekipy Eska Summer City!

6. Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie

Wydarzenie poświęcone pamięci wybitnego olsztyńskiego trenera i wychowawcy wielu pokoleń medalistów, Zbigniewa Ludwichowskiego, odbyło się w niedzielę, 30 sierpnia. Zdecydowanie połączyło profesjonalną rywalizację na wysokim poziomie z hołdem dla legendy lokalnego sportu.

Olsztyńska publiczność miała okazję podziwiać w akcji prawdziwą czołówkę polskiej i międzynarodowej lekkoatletyki. Na stadionie zaprezentowali się m.in. Konrad Bukowiecki, rewelacyjna młoda sprinterka Anastazja Kuś oraz płotkarz Jakub Szymański.

Niezwykle poruszającym momentem imprezy był występ Karola Zalewskiego. Mistrz olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 m postanowił przed olsztyńską publicznością oficjalnie przypieczętować i zakończyć swoją bogatą karierę sportową. Święto sportu od najmłodszych po profesjonalistów Zanim do rywalizacji przystąpili mistrzowie, kortowska bieżnia należała do młodzieży. W godzinach porannych odbyły się zmagania dzieci i adeptów lekkoatletyki, co idealnie wpisuje się w ideę trenera Ludwichowskiego, który całe życie poświęcił na szlifowanie młodych talentów.

6. Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie - WYNIKI:

Bieg 110 metrów przez płotki 

  1.  Jakub Szymański 13:21
  2.  Michał Sierocki Michał 14:18

Pchnięcie kulą

  1. Konrad Bukowiecki 21.04

Rzut oszczepem kobiet 

  1. Momone Ueda 63.50
  2. Małgorzata Maślak-Glugla 60.49

100 metrów kobiet

  1. Krystsina Tsimanouskaya 11:16
  2. Rani Vincke 11:21

100 metrów mężczyzn

  1. Brandon Hicklin 9:85
  2. Łukasz Żak 10:19
  3. Jakub Chmiel 10:61

300 metrów kobiet 

  1. Kinga Gacka 36:90
  2. Karolina Łozowska 37:61
  3. Adrianna Janowicz-Półtorak 38:36

300 metrów mężczyzn

  1. Mateusz Rzeźniczak 33:47

600 metrów mężczyzn 

  1. Bartosz Kitliński 1:15:34

600 metrów kobiet 

  1. Aleksandra Formella 1:25:34

150 metrów mężczyzn 

  1. Karol Zalewski 15:89

150 metrów kobiet 

  1. Magdalena Stefanowicz 17:93
  2. Aleksandra Wojeńska 19:96

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