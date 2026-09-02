6. Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie
Wydarzenie poświęcone pamięci wybitnego olsztyńskiego trenera i wychowawcy wielu pokoleń medalistów, Zbigniewa Ludwichowskiego, odbyło się w niedzielę, 30 sierpnia. Zdecydowanie połączyło profesjonalną rywalizację na wysokim poziomie z hołdem dla legendy lokalnego sportu.
Olsztyńska publiczność miała okazję podziwiać w akcji prawdziwą czołówkę polskiej i międzynarodowej lekkoatletyki. Na stadionie zaprezentowali się m.in. Konrad Bukowiecki, rewelacyjna młoda sprinterka Anastazja Kuś oraz płotkarz Jakub Szymański.
Niezwykle poruszającym momentem imprezy był występ Karola Zalewskiego. Mistrz olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 m postanowił przed olsztyńską publicznością oficjalnie przypieczętować i zakończyć swoją bogatą karierę sportową. Święto sportu od najmłodszych po profesjonalistów Zanim do rywalizacji przystąpili mistrzowie, kortowska bieżnia należała do młodzieży. W godzinach porannych odbyły się zmagania dzieci i adeptów lekkoatletyki, co idealnie wpisuje się w ideę trenera Ludwichowskiego, który całe życie poświęcił na szlifowanie młodych talentów.
6. Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie - WYNIKI:
Bieg 110 metrów przez płotki
- Jakub Szymański 13:21
- Michał Sierocki Michał 14:18
Pchnięcie kulą
- Konrad Bukowiecki 21.04
Rzut oszczepem kobiet
- Momone Ueda 63.50
- Małgorzata Maślak-Glugla 60.49
100 metrów kobiet
- Krystsina Tsimanouskaya 11:16
- Rani Vincke 11:21
100 metrów mężczyzn
- Brandon Hicklin 9:85
- Łukasz Żak 10:19
- Jakub Chmiel 10:61
300 metrów kobiet
- Kinga Gacka 36:90
- Karolina Łozowska 37:61
- Adrianna Janowicz-Półtorak 38:36
300 metrów mężczyzn
- Mateusz Rzeźniczak 33:47
600 metrów mężczyzn
- Bartosz Kitliński 1:15:34
600 metrów kobiet
- Aleksandra Formella 1:25:34
150 metrów mężczyzn
- Karol Zalewski 15:89
150 metrów kobiet
- Magdalena Stefanowicz 17:93
- Aleksandra Wojeńska 19:96