6. Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie

Wydarzenie poświęcone pamięci wybitnego olsztyńskiego trenera i wychowawcy wielu pokoleń medalistów, Zbigniewa Ludwichowskiego, odbyło się w niedzielę, 30 sierpnia. Zdecydowanie połączyło profesjonalną rywalizację na wysokim poziomie z hołdem dla legendy lokalnego sportu.

Olsztyńska publiczność miała okazję podziwiać w akcji prawdziwą czołówkę polskiej i międzynarodowej lekkoatletyki. Na stadionie zaprezentowali się m.in. Konrad Bukowiecki, rewelacyjna młoda sprinterka Anastazja Kuś oraz płotkarz Jakub Szymański.

Niezwykle poruszającym momentem imprezy był występ Karola Zalewskiego. Mistrz olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 m postanowił przed olsztyńską publicznością oficjalnie przypieczętować i zakończyć swoją bogatą karierę sportową. Święto sportu od najmłodszych po profesjonalistów Zanim do rywalizacji przystąpili mistrzowie, kortowska bieżnia należała do młodzieży. W godzinach porannych odbyły się zmagania dzieci i adeptów lekkoatletyki, co idealnie wpisuje się w ideę trenera Ludwichowskiego, który całe życie poświęcił na szlifowanie młodych talentów.

6. Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie - WYNIKI:

Bieg 110 metrów przez płotki

Jakub Szymański 13:21 Michał Sierocki Michał 14:18

Pchnięcie kulą

Konrad Bukowiecki 21.04

Rzut oszczepem kobiet

Momone Ueda 63.50 Małgorzata Maślak-Glugla 60.49

100 metrów kobiet

Krystsina Tsimanouskaya 11:16 Rani Vincke 11:21

100 metrów mężczyzn

Brandon Hicklin 9:85 Łukasz Żak 10:19 Jakub Chmiel 10:61

300 metrów kobiet

Kinga Gacka 36:90 Karolina Łozowska 37:61 Adrianna Janowicz-Półtorak 38:36

300 metrów mężczyzn

Mateusz Rzeźniczak 33:47

600 metrów mężczyzn

Bartosz Kitliński 1:15:34

600 metrów kobiet

Aleksandra Formella 1:25:34

150 metrów mężczyzn

Karol Zalewski 15:89

150 metrów kobiet

Magdalena Stefanowicz 17:93 Aleksandra Wojeńska 19:96