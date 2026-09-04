Sklepienia Kopernika. Ogólnopolskie Biennale Malarstwa w Olsztynie

Grand Prix Biennale otrzymał Jarosław Grulkowski. Jury nagrodziło dwie prace artysty z najnowszego cyklu „Poskładaj mnie jeszcze raz”.

Ten cykl realizuję od roku 2025 i po ponad dwudziestu latach wierności czerni bieli, bo zazwyczaj posługiwałem się węglem - po raz pierwszy postanowiłem sięgnąć w sposób tak intensywny i zdecydowany po kolor - zdradza artysta. No i muszę przyznać, że te dwa lata wyróżniają się bardzo jeżeli chodzi o moje dotychczasowe działania i osiągnięcia - dodaje Jarosław Grulkowski.

Kopernik i artyści

Pierwszą nagrodę VI Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa „Pejzaż Architektoniczny" - otrzymała Justyna Warwas, drugą Alicja Habisiak-Matczak, a trzecią ex aequo Wioletta Prusinowska-Kędziora oraz Wojciech Dzieszkiewicz. Nagroda specjalna rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Jerzego Przyborowskiego trafiła do Renaty Zimnickiej-Prabuckiej. Na wystawie pokonkursowej w Kortowie prezentowane są również prace wyróżnionych artystek: Julii Majewskiej, Karoliny Kardas, Kingi Stanowskiej, Barbary Hubert i Marty Rudnickiej, a także wybrane prace uczestników Biennale.

Ponad sto prac z całej Polski

Śmiało możemy powiedzieć, że to był sukces. Ponad sto prac, pięćdziesięciu siedmiu uczestników z całej Polski. Tegoroczna edycja nawiązuje do Mikołaja Kopernika oraz szerzej rozumianego przekraczania granic. Różnorodność prac, ich zasób nie pozwolą odbiorcy się nudzić - podkreśla prof. Wioletta Jaskólska, dyrektor olsztyńskiego CEiK-u. Wspaniała aranżacja, piękne wnętrza, zapraszamy do przybywania i oglądania - zachęca kurator wystawy.

Wystawa pokonkursowa w Starej Kotłowni

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie , a współorganizatorem Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wystawę pokonkursową można oglądać w Starej Kotłowni w Kortowie przy ulicy. Prawocheńskiego 9, do końca września.

Mówi Jarosław Grulkowski, zdobywca Grand Prix VI Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa „Pejzaż Architektoniczny. Rozmawia Anna Kuca