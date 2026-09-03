Olsztyn: balkon ratusza naprawiony. Kończy się remont miejsca, z którego rozbrzmiewa hymn miasta

Koniec remontu balkonu olsztyńskiego ratusza

Prace przy balkonie nad głównym wejściem do zabytkowego ratusza trwają od kilku tygodni. Jak informuje olsztyński Urząd Miasta, robotnicy wykonują już ostatnie prace, a rusztowania mają zniknąć w przyszłym tygodniu. Remont był konieczny. Nieszczelna posadzka balkonu powodowała, że podczas opadów woda przedostawała się do sieni ratusza i niszczyła zabytkowy budynek. Koszt prac to ponad 134 tysiące złotych. Remont prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Balkon przeciekał, woda zalewała ratusz

Problemem była przede wszystkim nieszczelna nawierzchnia balkonu. Woda podczas deszczu przedostawała się do wnętrza budynku. Jedna ze ścian sieni jest już całkowicie zniszczona.Na jej remont trzeba będzie jednak poczekać. Miasto planuje przeprowadzenie tych prac w przyszłym roku. Obecnie naprawiany jest sam balkon.

W południe z balkonu znów zabrzmi „O Warmio moja miła”

Po zakończeniu remontu wróci jedna z najbardziej charakterystycznych tradycji Olsztyna. Codziennie w południe, jeśli pozwalają na to warunki, z balkonu ratusza grany jest hymn miasta „O Warmio moja miła”. Za trąbką stanie ponownie Daniel Rupiński, niewidomy trębacz, który od lat wykonuje melodię dla mieszkańców i turystów. Gdy rusztowania znikną, będzie można znów usłyszeć ją w samym sercu miasta.

Olsztyński ratusz ma ponad 100 lat

Zabytkowy gmach olsztyńskiego ratusza został wybudowany w latach 1912–1915. Zaprojektował go miejski architekt Max Boldt, a pracami kierował jego następca Paul Chrystian Zeroch. Do budynku prowadzi aż 12 wejść, a jego elewację zdobią między innymi rzeźby przedstawiające cnoty obywatelskie: sprawiedliwość, mądrość, piękno, siłę i pilność.Już wkrótce charakterystyczny balkon ponownie stanie się sceną dla miejskiej tradycji. W południe znów zabrzmi trąbka, a wraz z nią „O Warmio moja miła”.

POSŁUCHAJ: mówi Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza

POSŁUCHAJ: Hymn Warmiński w wersji granej na trąbce przez Daniela Rupińskiego