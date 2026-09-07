Sportowe zmagania i pomoc charytatywna

Pierwsza edycja Biegu LOTTO na Szóstkę przyciągnęła w Olsztynie prawie 700 miłośników biegania. Do pokonania było sześć kilometrów. Start i metę zaplanowano w Kortowie obok uniwersyteckiej biblioteki, a większość trasy wiodła po malowniczym akademickim miasteczku. Mimo deszczowego poranka wszyscy byli bojowo nastawieni.

Do walki zagrzewali ambasadorowie biegu: Anastazja Kuś, Marcin Lewandowski i Karol Zalewski.

W Olsztynie wśród biegaczy najlepszy okazał się Sławomir Kaliski (20:25). Drugi na mecie zameldował się Mateusz Bielawski (21:42), a trzeci Michał Lipski (21:59).

Jeśli chodzi o panie to bezkonkurencyjna okazała się Aleksandra Adamczyk (23:17). Drugie miejsce zajęła Magdalena Rogowska (23:41), a trzecie Małgorzata Mieczkowska (25:15)

Dzięki zaangażowaniu uczestników w sześciu miastach udało się zgromadzić kwotę ponad 800 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na diagnostykę, leczenie i badania chorób płuc.

Posłuchaj: Bieg LOTTO na Szóstkę. Olsztyn dołączył do sportowej charytatywnej rywalizacji! Relacja Andrzeja Brzozowskiego