Dzień Otwarty Osiedla SLOW. Była muzyka, grill i patrol ESKA Summer City

Osiedle SLOW otworzyło się na mieszkańców

Dzień Otwarty był okazją, żeby zajrzeć za kulisy inwestycji i zobaczyć, jak wygląda życie na Osiedlu SLOW. Na miejscu spotkali się obecni mieszkańcy, osoby zainteresowane zakupem mieszkania oraz przyszli lokatorzy nowo wybudowanego budynku B4.2. Choć pogoda tego dnia nie rozpieszczała, frekwencja dopisała. Była przestrzeń na rozmowy z przedstawicielami inwestora, zwiedzanie budynku i bezpośrednie poznanie charakteru osiedla.

Grill, muzyka i spotkania sąsiedzkie

Organizatorzy postawili przede wszystkim na integrację. Nie zabrakło wspólnego grillowania, rozmów i muzyki na żywo. Na osiedlu pojawiły się całe rodziny, dzieci, a także czworonożni mieszkańcy. Ważnym elementem wydarzenia była możliwość spotkania sąsiadów i przyszłych mieszkańców w nieformalnej atmosferze. To właśnie budowanie lokalnej społeczności ma być jednym z elementów filozofii Osiedla SLOW.

Patrol ESKA Summer City na Osiedlu SLOW

Dzień Otwarty odwiedził także patrol ESKA Summer City. Ekipa Radia ESKA pojawiła się na osiedlu, dodając wydarzeniu letniej energii i muzycznego klimatu. Były rozmowy, spotkania z mieszkańcami i okazja do wspólnej zabawy. Obecność ESKA Summer City podkreśliła również rekreacyjny charakter miejsca, które zostało zaprojektowane z myślą o odpoczynku i aktywnym spędzaniu czasu.

SLOW – mieszkanie blisko natury

Osiedle SLOW powstało z myślą o osobach, które chcą połączyć komfort mieszkania z bliskością zieleni i terenów rekreacyjnych. Do dyspozycji mieszkańców mają być między innymi strefy relaksu z hamakami, miejsca na ognisko i wiaty grillowe. Nie zabraknie również przestrzeni do aktywnego wypoczynku – boiska wielofunkcyjnego, placów zabaw oraz ścieżek spacerowych i rowerowych. Wokół osiedla zaplanowano ponad 5 kilometrów naturalnych, utwardzonych tras.

Ekologiczne rozwiązania i dodatkowa przestrzeń

Jednym z wyróżników inwestycji mają być także rozwiązania ekologiczne. Osiedle obejmuje ponad 2,14 hektara terenów zielonych, a w budynkach zaplanowano między innymi kolektory słoneczne wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Część mieszkań ma również dodatkową przestrzeń na poddaszu. W wybranych lokalach można zyskać nawet 26 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni, a mieszkania dwupoziomowe mogą mieć metraż sięgający 80 m².

Nie tylko mieszkania, ale też społeczność

Dzień Otwarty miał pokazać, że Osiedle SLOW ma być czymś więcej niż kompleksem budynków. Idea inwestycji opiera się na tworzeniu przestrzeni do odpoczynku, aktywności i sąsiedzkich spotkań. – Budowanie relacji to fundament nowoczesnego mieszkalnictwa – podkreślają przedstawiciele inwestora. Sobotnie spotkanie pokazało, że mieszkańcy i osoby zainteresowane osiedlem chętnie korzystają z takich okazji. Była przestrzeń na poznanie miejsca, rozmowy i wspólne spędzenie czasu – czyli dokładnie to, co ma wpisywać się w życie w rytmie SLOW.

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