Rybaki ponownie zamieniły się w tętniącą życiem słowiańską osadę. Slavia Festival to wydarzenie, które łączy rekonstrukcję historyczną z muzyką, naturą i rodzinnym wypoczynkiem. Przez trzy dni uczestnicy mogą nie tylko obserwować historię, ale także stać się jej częścią.

Na odwiedzających czeka Wioska Średniowieczna z pokazami walk wojów i turniejami łuczniczymi, Przystań Wikingów oferująca rejsy repliką średniowiecznego statku, a także liczne warsztaty tradycyjnego rzemiosła – od garncarstwa i tkactwa po kowalstwo. Nie zabraknie również jarmarku pełnego rękodzieła i regionalnych smaków, wieczornych koncertów, wspólnego biesiadowania przy ogniskach oraz pokazów dawnych słowiańskich obrzędów.

Festiwal przygotował również ofertę dla osób szukających relaksu. W programie znalazły się zajęcia jogi, warsztaty oddechowe, spotkania poświęcone zielarstwu i dawnym tradycjom, a także strefa saun i gorących balii nad samym Jeziorem Łańskim. Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę z animacjami i warsztatami edukacyjnymi.

W piątek, 7 sierpnia, festiwal otworzyła uroczysta słowiańska ceremonia, po której rozpoczęły się pierwsze warsztaty, pokazy wojów oraz rejsy drakkarem. Wieczorem uczestnicy spotkają się przy ogniskach podczas wielkiej słowiańskiej biesiady z muzyką na żywo i wspólnymi tańcami. Kolejne dni przyniosą m.in. warsztaty zielarskie, wypiek tradycyjnego chleba, spotkania z rekonstruktorami oraz liczne aktywności na świeżym powietrzu.

Gorąco zachęcamy do wysłuchania audio relacji i przejrzenia fotorelacji, atmosfera i emocje towarzyszące przystankowi Eska Summer City Olsztyn na Slavii festiwal były jedyne w swoim rodzaju!

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