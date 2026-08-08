Slavia Festival 2026 w Rybakach. Trzy dni słowiańskiej historii, muzyki i relaksu nad Jeziorem Łańskim

Andrzej Brzozowski
Natalia Lisewska
2026-08-08 13:36

Nad Jeziorem Łańskim w Rybakach (gmina Stawiguda) odbywa się kolejna edycja Slavia Festival. Od 7 do 9 sierpnia uczestnicy mogą przenieść się do świata dawnych Słowian, wziąć udział w warsztatach rzemiosła, obejrzeć widowiskowe pokazy wojów, popłynąć repliką wikińskiej łodzi i odpocząć w otoczeniu warmińskiej przyrody.

Rybaki ponownie zamieniły się w tętniącą życiem słowiańską osadę. Slavia Festival to wydarzenie, które łączy rekonstrukcję historyczną z muzyką, naturą i rodzinnym wypoczynkiem. Przez trzy dni uczestnicy mogą nie tylko obserwować historię, ale także stać się jej częścią.

Na odwiedzających czeka Wioska Średniowieczna z pokazami walk wojów i turniejami łuczniczymi, Przystań Wikingów oferująca rejsy repliką średniowiecznego statku, a także liczne warsztaty tradycyjnego rzemiosła – od garncarstwa i tkactwa po kowalstwo. Nie zabraknie również jarmarku pełnego rękodzieła i regionalnych smaków, wieczornych koncertów, wspólnego biesiadowania przy ogniskach oraz pokazów dawnych słowiańskich obrzędów.

Festiwal przygotował również ofertę dla osób szukających relaksu. W programie znalazły się zajęcia jogi, warsztaty oddechowe, spotkania poświęcone zielarstwu i dawnym tradycjom, a także strefa saun i gorących balii nad samym Jeziorem Łańskim. Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę z animacjami i warsztatami edukacyjnymi.

W piątek, 7 sierpnia, festiwal otworzyła uroczysta słowiańska ceremonia, po której rozpoczęły się pierwsze warsztaty, pokazy wojów oraz rejsy drakkarem. Wieczorem uczestnicy spotkają się przy ogniskach podczas wielkiej słowiańskiej biesiady z muzyką na żywo i wspólnymi tańcami. Kolejne dni przyniosą m.in. warsztaty zielarskie, wypiek tradycyjnego chleba, spotkania z rekonstruktorami oraz liczne aktywności na świeżym powietrzu.

Gorąco zachęcamy do wysłuchania audio relacji i przejrzenia fotorelacji, atmosfera i emocje towarzyszące przystankowi Eska Summer City Olsztyn na Slavii festiwal były jedyne w swoim rodzaju!

Slavia Festival 2026 w Rybakach
Galeria zdjęć 98

Polecany artykuł:

Ekipa Eska Summer City na XXXII Stawigudiadzie. Co tam się działo! [ZDJĘCIA, AU…
Quiz z mitologii słowiańskiej. Sprawdź, jak dobrze znasz wierzenia Słowian. Bijemy brawo już za 6 na 10
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Topienie Marzanny to popularny zwyczaj związany z pierwszym dniem wiosny. A czego boginią była Marzanna?
eska summer city olsztyn
Eska Summer City 2026
gmina stawiguda