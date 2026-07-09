Festiwal muzyki Country&Folk w gminie Bartoszyce

Andrzej Brzozowski
materiały prasowe
2026-07-09 10:29

W sobotę 18 lipca 2026 r. nad jeziorem Kinkajmy odbędzie się Festiwal Country & Folk. Jak zapowiadają organizatorzy: „Będzie to okazja, by doświadczyć esencji muzyki country i folk tuż nad brzegiem wody, w otoczeniu walorów krajobrazowych gminy Bartoszyce”. Początek festiwalu o godzinie 17:30.

Ludzie w kowbojskich kapeluszach na Festiwalu Country i Folk. O wydarzeniu w Kinkajmach przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski Eska Summer City Olsztyn! 41. Piknik Country & Folk w Mrągowie

Festiwal Country & Folk „Przystanek Mrągowo w Kinkajmach” nawiązuje do legendarnego Pikniku Country w Mrągowie, który w tym roku będzie obchodził swoje 45-te urodziny, jest najpopularniejszym i najstarszym festiwalem muzycznym w Polsce i jest muzyczną wizytówkę regionu.

Muzyka country to dużo więcej niż tylko gatunek muzyczny, to wielkie emocje zawarte w prostej formie. Piękne dźwięki i historie o prawdziwym życiu, o miłości, przyjaźni, rodzinie, samotności, pracy są uniwersalne dla każdego i rozgrzewają serca miłośników muzyki country wśród wielu pokoleń od młodzieży po seniorów. Unikalny klimat Festiwalu tworzy dobra zabawa, tańce, koloru dodają charakterystyczne, stylowe stroje i wiele innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Wykonawcy, których zobaczymy podczas Festiwalu gwarantują urozmaicony, ciekawy program na wysokim poziomie artystycznym. Pojawią się instrumenty charakterystyczne dla muzyki country, takie, jak gitary (także gitara stalowa), banjo, skrzypce, harmonijki.

Na scenie wystąpią:

  • Cezary Makiewicz &Koltersi
  • Jeff Shiffman (USA) & BoxCanyon
  • Route35 Country Band (Węgry)
  • American Duets - Rafał Brzozowski & Klaudia Magica
  • oprawa taneczna – Strefa Country.

Organizator wydarzenia - wójt gminy Bartoszyce,

Współorganizator - Gminne Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach,

Bilety: www.kupbilecik.pl i bezpośrednio przed koncertem

Patronat medialny Radio Eska Olsztyn 89,9 FM

Posłuchaj: Festiwal Country & Folk „Przystanek Mrągowo w Kinkajmach” - Dariusz Wasiela, współorganizator wydarzenia.
Mediateka.pl
Festiwal Muzyki Country&Folk w gminie Bartoszyce
Autor: Gmina Bartoszyce/ Materiały prasowe
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Gmina Bartoszyce