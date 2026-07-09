Festiwal Country & Folk „Przystanek Mrągowo w Kinkajmach” nawiązuje do legendarnego Pikniku Country w Mrągowie, który w tym roku będzie obchodził swoje 45-te urodziny, jest najpopularniejszym i najstarszym festiwalem muzycznym w Polsce i jest muzyczną wizytówkę regionu.

Muzyka country to dużo więcej niż tylko gatunek muzyczny, to wielkie emocje zawarte w prostej formie. Piękne dźwięki i historie o prawdziwym życiu, o miłości, przyjaźni, rodzinie, samotności, pracy są uniwersalne dla każdego i rozgrzewają serca miłośników muzyki country wśród wielu pokoleń od młodzieży po seniorów. Unikalny klimat Festiwalu tworzy dobra zabawa, tańce, koloru dodają charakterystyczne, stylowe stroje i wiele innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Wykonawcy, których zobaczymy podczas Festiwalu gwarantują urozmaicony, ciekawy program na wysokim poziomie artystycznym. Pojawią się instrumenty charakterystyczne dla muzyki country, takie, jak gitary (także gitara stalowa), banjo, skrzypce, harmonijki.

Na scenie wystąpią:

Cezary Makiewicz &Koltersi

Jeff Shiffman (USA) & BoxCanyon

Route35 Country Band (Węgry)

American Duets - Rafał Brzozowski & Klaudia Magica

oprawa taneczna – Strefa Country.

Organizator wydarzenia - wójt gminy Bartoszyce,

Współorganizator - Gminne Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach,

Bilety: www.kupbilecik.pl i bezpośrednio przed koncertem

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Posłuchaj: Festiwal Country & Folk „Przystanek Mrągowo w Kinkajmach” - Dariusz Wasiela, współorganizator wydarzenia.

Autor: Gmina Bartoszyce/ Materiały prasowe