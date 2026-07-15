Pomarańczowa wakacyjna ekipa w piątek, 10 lipca odwiedziła Nova Sushi w Olsztynie. To miejsce stało się miejscem spotkania miłośników kuchni japońskiej oraz dobrej zabawy. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości, którzy mogli spróbować autorskich kompozycji sushi, poznać nowe smaki oraz spędzić czas w wyjątkowej atmosferze.

Na uczestników czekały liczne atrakcje, degustacje oraz specjalnie przygotowane menu, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło również konkursów i niespodzianek, które dodatkowo podkreśliły wyjątkowy charakter wydarzenia.

Organizatorzy zadbali o każdy szczegół, tworząc przestrzeń sprzyjającą spotkaniom i wspólnemu celebrowaniu pasji do kuchni azjatyckiej. Frekwencja oraz pozytywne opinie uczestników pokazują, że wydarzenie było dużym sukcesem i z pewnością na długo pozostanie w pamięci gości.

Nova Sushi po raz kolejny udowodniła, że jest jednym z miejsc na kulinarnej mapie Olsztyna, które potrafi połączyć wysoką jakość serwowanych dań z wyjątkową atmosferą i profesjonalną organizacją wydarzeń.

Eskowy patrol w składzie: Oskar Biedrzyński, Patrycja Drągiewicz, Hanna Cudnik. “Skosztujcie” przygotowanych, właśnie przez nich, relacji i wypowiedzi z uczestnikami.

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Baw się w wakacje z ekipą Eska Summer City

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