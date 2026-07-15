Smaki Japonii i świetna atmosfera. Wyjątkowy czas w Nova Sushi Olsztyn

Andrzej Brzozowski
2026-07-15 21:54

Za nami kolejna akcja olsztyńskiej ekipy Eska Summer City. Tym razem było kulinarnie, ponieważ odwiedziliśmy jedną z azjatyckich restauracji w stolicy Warmii i Mazur – Nova Sushi. Sprawdziliśmy jakie rolki smakują Wam najbardziej podczas letniego wypoczynku. Koniecznie sprawdźcie naszą relację z tego wydarzenia!

Pomarańczowa wakacyjna ekipa w piątek, 10 lipca odwiedziła Nova Sushi w Olsztynie. To miejsce stało się miejscem spotkania miłośników kuchni japońskiej oraz dobrej zabawy. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości, którzy mogli spróbować autorskich kompozycji sushi, poznać nowe smaki oraz spędzić czas w wyjątkowej atmosferze.

Na uczestników czekały liczne atrakcje, degustacje oraz specjalnie przygotowane menu, dzięki czemu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło również konkursów i niespodzianek, które dodatkowo podkreśliły wyjątkowy charakter wydarzenia.

Organizatorzy zadbali o każdy szczegół, tworząc przestrzeń sprzyjającą spotkaniom i wspólnemu celebrowaniu pasji do kuchni azjatyckiej. Frekwencja oraz pozytywne opinie uczestników pokazują, że wydarzenie było dużym sukcesem i z pewnością na długo pozostanie w pamięci gości.

Nova Sushi po raz kolejny udowodniła, że jest jednym z miejsc na kulinarnej mapie Olsztyna, które potrafi połączyć wysoką jakość serwowanych dań z wyjątkową atmosferą i profesjonalną organizacją wydarzeń.

Eskowy patrol w składzie: Oskar Biedrzyński, Patrycja Drągiewicz, Hanna Cudnik. “Skosztujcie” przygotowanych, właśnie przez nich, relacji i wypowiedzi z uczestnikami.

Posłuchaj: Eska Summer City - Smaki Japonii i świetna atmosfera. Wyjątkowy czas w Nova Sushi Olsztyn
Mediateka.pl

 Baw się w wakacje z ekipą Eska Summer City

Tegoroczne lato będzie niezapomniane dla wszystkich, którzy przyłączą się do naszej letniej akcji. Podpowiemy Wam, jak spędzić wolny czas, co robić w swoim mieście i okolicach oraz jak korzystać z lata po całości! ESKA Summer City. Czekają na was liczne imprezy, zabawy i konkursy z nagrodami. Odwiedzimy najlepsze miejscówki w Olsztynie i okolicy, by wspólnie z wami bawić się i świętować wakacje. Jeżeli chcecie na bieżąco śledzić miejscówki Eski Summer City, słuchajcie nas na 89,9 FM, śledźcie portal Eska i wpadajcie na fanpage Eska Olsztyn News!

Partnerem ESKA SUMMER CITY Olsztyn jest Dacia Alcar.

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