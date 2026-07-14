Ostatni dzień Gołdap Festiwalu rozpoczął się od otwarcia Miasteczka Zdrowia – strefy, w której uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji ze specjalistami. Nie zabrakło również porad dotyczących profilaktyki zdrowotnej, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Wszystkie atrakcje i przygotowane aktywności cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na odwiedzających czekał intensywny program:

warsztaty zdrowotne i kulinarne

bezpłatne badania

pokazy służb mundurowych

techniki relaksacyjne i fitness

strefy partnerskie

największy dmuchany park rozrywki

zawody w wyciskaniu sztangi leżąc

koncerty zespołów z Druskienik i Augustowa

stand-up Pauliny Potockiej

wyjątkowe spotkanie z Aleksandrą Juszkiewicz

Wieczorem scena należała do artystów, które były symbolicznym zakończeniem czterodniowego święta miasta.

Gołdap Festiwal 2026 po raz kolejny pokazał, że promocję zdrowia można skutecznie połączyć z dobrą zabawą i integracją mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie miało zachęcić do dbania o zdrowie, aktywności fizycznej oraz odkrywania walorów uzdrowiskowych Gołdapi. Frekwencja dopisała, a uczestnicy zgodnie przyznawali, że bogaty program sprawił, iż każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Zachęcamy do odwiedzania galerii i odsłuchania materiałów przygotowanych przez pomarańczową ekipę Eska Summer City.

Posłuchaj: Eska Summer City - „Odetchnij na zdrowie” Gołdap Festiwal 2026

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Posłuchaj: „Odetchnij na zdrowie” Gołdap Festiwal 2026. Z Konradem Kazanieckim, burmistrzem Gołdapi rozmawia Oskar Biedrzyński