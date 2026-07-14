Gołdap Festiwal 2026. Niedziela upłynęła pod znakiem zdrowia, aktywności i rodzinnej zabawy

Andrzej Brzozowski
Natalia Lisewska
2026-07-14 10:52

Niedziela – Miasteczko Zdrowia w Parku Miejskim. Bezpłatne badania profilaktyczne, warsztaty, koncerty oraz liczne atrakcje dla całych rodzin – tak wyglądał finał Gołdap Festiwalu 2026 „Odetchnij na zdrowie”. 12 lipca, Park Miejski w Gołdapi tętnił życiem, a mieszkańcy i turyści licznie korzystali z przygotowanego programu, który promował zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu.

Ostatni dzień Gołdap Festiwalu rozpoczął się od otwarcia Miasteczka Zdrowia – strefy, w której uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji ze specjalistami. Nie zabrakło również porad dotyczących profilaktyki zdrowotnej, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Wszystkie atrakcje i przygotowane aktywności cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na odwiedzających czekał intensywny program:

  • warsztaty zdrowotne i kulinarne
  • bezpłatne badania
  • pokazy służb mundurowych
  • techniki relaksacyjne i fitness
  • strefy partnerskie
  • największy dmuchany park rozrywki
  • zawody w wyciskaniu sztangi leżąc
  • koncerty zespołów z Druskienik i Augustowa
  • stand-up Pauliny Potockiej
  • wyjątkowe spotkanie z Aleksandrą Juszkiewicz

Wieczorem scena należała do artystów, które były symbolicznym zakończeniem czterodniowego święta miasta.

Gołdap Festiwal 2026 po raz kolejny pokazał, że promocję zdrowia można skutecznie połączyć z dobrą zabawą i integracją mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie miało zachęcić do dbania o zdrowie, aktywności fizycznej oraz odkrywania walorów uzdrowiskowych Gołdapi. Frekwencja dopisała, a uczestnicy zgodnie przyznawali, że bogaty program sprawił, iż każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Zachęcamy do odwiedzania galerii i odsłuchania materiałów przygotowanych przez pomarańczową ekipę Eska Summer City.

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