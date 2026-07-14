Ostatni dzień Gołdap Festiwalu rozpoczął się od otwarcia Miasteczka Zdrowia – strefy, w której uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji ze specjalistami. Nie zabrakło również porad dotyczących profilaktyki zdrowotnej, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Wszystkie atrakcje i przygotowane aktywności cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Na odwiedzających czekał intensywny program:
- warsztaty zdrowotne i kulinarne
- bezpłatne badania
- pokazy służb mundurowych
- techniki relaksacyjne i fitness
- strefy partnerskie
- największy dmuchany park rozrywki
- zawody w wyciskaniu sztangi leżąc
- koncerty zespołów z Druskienik i Augustowa
- stand-up Pauliny Potockiej
- wyjątkowe spotkanie z Aleksandrą Juszkiewicz
Wieczorem scena należała do artystów, które były symbolicznym zakończeniem czterodniowego święta miasta.
Gołdap Festiwal 2026 po raz kolejny pokazał, że promocję zdrowia można skutecznie połączyć z dobrą zabawą i integracją mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie miało zachęcić do dbania o zdrowie, aktywności fizycznej oraz odkrywania walorów uzdrowiskowych Gołdapi. Frekwencja dopisała, a uczestnicy zgodnie przyznawali, że bogaty program sprawił, iż każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Zachęcamy do odwiedzania galerii i odsłuchania materiałów przygotowanych przez pomarańczową ekipę Eska Summer City.