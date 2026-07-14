Dachowanie nissana w Olsztynie. 67-letnia babcia wiozła 9-letnią wnuczkę

Groźna sytuacja rozegrała się w poniedziałek 13 lipca w okolicach godziny 20:00. Mundurowi otrzymali pilne zgłoszenie dotyczące incydentu drogowego na olsztyńskim osiedlu Likusy, gdzie samochód osobowy niespodziewanie wywrócił się na jezdnię i zablokował przejazd.

Pracujący na miejscu wypadku funkcjonariusze ustalili już pierwsze fakty. Okazało się, że siedząca za kierownicą nissana kobieta jechała zdecydowanie zbyt szybko i nie wzięła pod uwagę aktualnych warunków drogowych. Ostatecznie całkowicie straciła kontrolę nad maszyną, wypadła z obranego pasa ruchu i doprowadziła do przewrócenia auta. Mundurowi wciąż szczegółowo analizują przebieg tego incydentu.

W uszkodzonym pojeździe znajdowały się dwie osoby. Oprócz 67-letniej kierującej podróżowała nim również jej 9-letnia wnuczka. Choć cała sytuacja na drodze wyglądała niezwykle dramatycznie, ostatecznie uczestniczki wyszły z niej bez szwanku. Ratownicy medyczni nie musieli interweniować, ponieważ ani seniorka, ani dziecko nie wymagały hospitalizacji.

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Standardowa procedura przy tego typu zdarzeniach wymaga od funkcjonariuszy dokładnego sprawdzenia stanu trzeźwości sprawcy. Kiedy policjanci przebadali kobietę alkomatem, wyszło na jaw, że 67-latka prowadziła auto po spożyciu znacznej ilości alkoholu i wydmuchała ponad półtora promila. Mundurowi od razu odebrali jej uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Seniorka musi teraz liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę na podwójnym gazie grozi jej kara nawet do trzech lat więzienia, a także wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia samochodów.

Do akt sprawy z pewnością trafi również fakt narażenia na niebezpieczeństwo małego dziecka, co śledczy traktują ze szczególną uwagą.

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