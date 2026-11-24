Damian J. usłyszał pięć zarzutów

Prokuratura Rejonowa w Ełku przeprowadziła czynności procesowe z udziałem zatrzymanego Damiana J. Mężczyzna usłyszał łącznie pięć zarzutów. Najpoważniejsze dotyczą rozboju kwalifikowanego z użyciem noża oraz usiłowania dokonania kolejnego rozboju. Jak poinformował prokurator Mirosław Ignatowicz z Prokuratury Rejonowej w Ełku, oba zarzuty rozboju zostały zakwalifikowane jako popełnione w warunkach recydywy. W przypadku drugiego zdarzenia podejrzanemu zarzucono również spowodowanie obrażeń ciała.

Kradzież z włamaniem i uszkodzenie samochodu

Lista zarzutów jest dłuższa. Damian J. odpowie również za kradzież z włamaniem, uszkodzenie pojazdu mechanicznego oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednego z pokrzywdzonych. Podejrzany został przesłuchany. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. W swoich wyjaśnieniach stwierdził jedynie, że nie pamięta swojego zachowania.

Prokuratura chce trzymiesięcznego aresztu

Prokuratura Rejonowa w Ełku skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec Damiana J. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. O tym, czy podejrzany trafi do aresztu, zdecyduje sąd.

POSŁUCHAJ: mówi Prokurator Rejonowy w Ełku- Mirosław Ignatowicz