Atak nożownika w Ełku. Mężczyzna wchodził do lokali i groził przechodniom

Z doniesień radia RMF FM wynika, że 38-letni mężczyzna spacerował ulicami miasta z ostrym narzędziem w dłoni. Napastnik zastraszał przypadkowych ludzi, a także wtargnął do prywatnego mieszkania oraz lokalu gastronomicznego, czym wywołał ogromną panikę wśród lokalnej społeczności.

Lokalni dziennikarze ustalili, że niebezpieczny incydent rozpoczął się w okolicach godziny 11:00. To właśnie wtedy agresywny mężczyzna zaczął zaczepiać pieszych w różnych punktach miasta i wymachiwać przed nimi nożem.

Kradzież samochodu. Matka z dziećmi uciekła przed agresorem

Kulminacja tych dramatycznych wydarzeń nastąpiła na jednym z miejskich skrzyżowań. Jak relacjonuje RMF FM, 38-latek wtargnął na jezdnię i podbiegł do auta oczekującego na zmianę świateł, którym podróżowała matka z dwojgiem dzieci. Kobieta wykorzystała moment dekoncentracji napastnika i wraz z pociechami bezpiecznie uciekła z samochodu, którym chwilę później odjechał agresor.

Szaleńcza jazda skradzionym pojazdem szybko zakończyła się wypadkiem. Według lokalnych mediów 38-latek najpierw uderzył w tył innego auta u zbiegu ulic Mickiewicza i Słowackiego, po czym kontynuował ucieczkę aż do ulicy Norwida, gdzie staranował barierki ochronne i wypadł z drogi.

Policja zatrzymała 38-latka. Pobrano mu krew do badań

Rozbicie kradzionego samochodu nie powstrzymało sprawcy, który rzucił się jeszcze do pieszej ucieczki. Funkcjonariusze błyskawicznie jednak namierzyli i obezwładnili niebezpiecznego 38-latka. Według informacji RMF FM na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin pracowali policyjni technicy.

Cytowana przez „Gazetę Olsztyńską” policja potwierdziła, że ujęty napastnik to mieszkaniec tego miasta. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy, ale śledczy zdecydowali o pobraniu od niego krwi do analizy pod kątem obecności narkotyków lub innych środków odurzających.

Policja ustala motywy działania sprawcy

W wyniku niedzielnych wydarzeń na szczęście nikt nie doznał poważniejszych obrażeń ciała. Mundurowi zaznaczają jednak, że całe postępowanie jest niezwykle złożone, dlatego policjanci szczegółowo weryfikują teraz liczne relacje świadków i odtwarzają dokładną trasę przemarszu agresora przez miasto.

Kluczowym zadaniem prowadzących sprawę jest obecnie ustalenie motywów, które pchnęły 38-latka do tak irracjonalnych zachowań. O dalszym toku postępowania przesądzą wyniki badań toksykologicznych pobranej od zatrzymanego krwi, które wykażą, czy działał on pod wpływem substancji psychoaktywnych.

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