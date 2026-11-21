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Przyszedł do kantoru i zaczął strzelać

Była środa, 19 września 2012 roku. Dochodziła godz. 20. Małgorzata kończyła zmianę w kantorze przy przejściu granicznym z Rosją w Gronowie. Za chwilę miał zastąpić ją mąż. W domu czekały dzieci.

Wtedy pojawił się zamaskowany mężczyzna. Miał na sobie wojskową kurtkę, spodnie moro i ciężkie buty. Twarz zasłaniała mu czarna kominiarka. Był uzbrojony. Z ustaleń śledczych wynikało, że dostał się do pomieszczenia chronionego pancerną szybą. Nie znaleziono śladów włamania ani walki. Wszystko wskazywało na to, że Małgorzata sama otworzyła mu drzwi.

Napastnik oddał serię strzałów z broni przerobionej z gazowej. Opróżnił magazynek, a następnie zabrał z kasy kilkadziesiąt tysięcy złotych w różnych walutach. Po chwili uciekł. Strzały miał usłyszeć mąż kobiety, który w innej części budynku dokładał do pieca. Ratownicy próbowali ją reanimować, ale nie udało się jej uratować.

Do dziś pozostaje pytanie, dlaczego kobieta wpuściła napastnika do środka. Czy go znała? Tego śledczym nie udało się ustalić.

Autor: Nowociński Tomasz / Super Express

Świadek widział zamaskowanego napastnika

Tamtego wieczoru w pobliżu kantoru był mieszkaniec Ostródy. Jechał do Rosji po paliwo i papierosy. Zobaczył zamaskowanego mężczyznę, ale sam również stał się jego ofiarą. Napastnik obezwładnił go i związał. Nie pozbawił go jednak życia.

Policja rozpoczęła obławę. Funkcjonariusze sprawdzali, czy zabójca uciekł samochodem, czy przedostał się przez pola w stronę rosyjskiej granicy. Ważnym tropem był rzadki, brązowo-złoty opel senator, którym sprawca miał odjechać. Poszukiwania nie przyniosły efektu.

Wkrótce policja zaliczyła poważną wpadkę. Do mediów trafił portret pamięciowy, na którym zamiast rysów twarzy widać było czarną kominiarkę. Dziennikarze szybko ochrzcili go „najgłupszym portretem pamięciowym w Polsce”.

Jeszcze poważniejszy błąd dotyczył świadka. Razem z portretem do kilkudziesięciu odbiorców wysłano jego dane osobowe. Policjanci obawiali się, że zabójca może próbować go uciszyć. Mężczyzna z Ostródy otrzymał całodobową ochronę.

Autor: Nowociński Tomasz / Super Express

Gośkę znali handlarze z całej okolicy

Gronowo przed laty tętniło życiem. Przez przejście graniczne z Rosją przejeżdżały samochody handlarzy, którzy kupowali tańsze paliwo, alkohol i papierosy. Działały bary, sklepy i kantory. Małgorzata była dobrze znana ludziom, którzy regularnie odwiedzali przygraniczną miejscowość. Mówili na nią „Gośka”. Nie była dla nich tylko osobą, u której wymieniało się pieniądze.

– Była dla nas jak siostra. Mówiliśmy o niej „Gośka”. Można było u niej wymienić walutę, ale też wypić kawę czy herbatę. A bary przecież były dookoła. Takich ludzi się nie zapomina – wspomina Marcin z Ostródy, który przed laty zajmował się przygraniczną kontrabandą.

Autor: TON/Super Express

Kamery nie działały. Śledztwo umorzono

Jednym z największych problemów śledczych był brak nagrania z kantoru. Monitoring nie działał już od dwóch miesięcy. Policjanci sprawdzali, czy sprawca wiedział o awarii kamer.

Za informacje, które pomogłyby ustalić tożsamość zabójcy, wyznaczono nagrodę. Początkowo wynosiła 10 tys. zł, później wzrosła do niemal 40 tys. zł. Dołożyli się właściciele innych kantorów. Rozważano nawet możliwość, że poszukiwany mężczyzna już nie żyje.

Pod koniec 2013 roku Prokuratura Okręgowa w Elblągu umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy. Informację o tej decyzji podano w styczniu 2014 roku. Akta trafiły do policyjnego archiwum.

Policja nie zamyka sprawy

Po latach zapytaliśmy Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, czy nadal istnieje szansa na ustalenie, kto zabił Małgorzatę.

– W tej sprawie policjanci przeprowadzili wszystkie możliwe wówczas do wykonania czynności procesowe i operacyjne, gromadząc kilkanaście tomów akt i zabezpieczając wszelki dostępny materiał dowodowy. Zostały przeprowadzone m.in. analizy biologiczne i teleinformatyczne, a uzyskane dane wprowadzone do policyjnych systemów informatycznych. Sprawdzane były różne hipotezy – przekazał kom. Tomasz Markowski z KWP w Olsztynie.

Jak dodał, mimo wielu działań nie udało się wskazać osoby podejrzewanej o udział w zabójstwie.

– Na tym etapie śledztwo jest umorzone, ale nie zostało zapomniane. W chwili pojawienia się jakichkolwiek nowych okoliczności czy nowych śladów zostaną one sprawdzone przez policjantów, a śledztwo ponownie podjęte – zapewnił Markowski.

Gronowo już nie przypomina dawnego miasteczka

W marcu 2020 roku zamknięto przejście graniczne z Rosją. Nie zostało ponownie otwarte. Zniknęły samochody handlarzy, klienci i ruch, który przez lata napędzał życie miejscowości. Dawne bary i sklepy opustoszały.

Wróciliśmy do miejsca, w którym zginęła Małgorzata. Porównaliśmy zdjęcia zrobione dziś z fotografiami sprzed 14 lat. Różowy budynek i zielony szyld „24h KANTOR” wciąż są na swoim miejscu. Zmieniło się jednak otoczenie. Przy ścianach leżą drewno i materiały budowlane, a wokół panuje cisza.