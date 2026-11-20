17 stanowisk medycznych i bezpłatne badania

W godzinach od 11:00 do 17:00 w Galerii Warmińskiej odbędzie się akcja „Zdrowie pod Kontrolą”, organizowana przez studentów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn, działającego przy Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM. W atrium centrum handlowego przygotowanych zostanie 16 stanowisk medycznych. Kolejnym będzie mammobus ustawiony przed galerią. Odwiedzający będą mogli bezpłatnie zmierzyć poziom cukru we krwi i ciśnienie, wykonać EKG, sprawdzić wzrok czy skorzystać z konsultacji dietetycznych i farmakologicznych. Dostępna będzie również analiza składu ciała oraz porady fizjoterapeutów, którzy pokażą ćwiczenia pomagające zadbać o kręgosłup.

Profilaktyka nowotworowa i rejestracja dawców szpiku

Ważną częścią wydarzenia będzie edukacja onkologiczna. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi i jąder, a także poznają zasady profilaktyki nowotworów ginekologicznych. Będzie można również zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku w bazie DKMS. Na miejscu pojawią się także alkogogle, które pozwalają przekonać się, jak alkohol wpływa na percepcję i koordynację ruchową. Specjaliści będą dostępni na poszczególnych stanowiskach, by wyjaśniać wyniki badań i udzielać porad.

Szpital Pluszowego Misia dla najmłodszych

Organizatorzy nie zapomnieli o dzieciach. Na najmłodszych czekać będzie Szpital Pluszowego Misia, w którym mali uczestnicy wcielą się w lekarzy i będą mogli leczyć swoje pluszowe zabawki oraz lalki. Zaplanowano również naukę udzielania pierwszej pomocy. Podczas akcji będzie można także odwiedzić stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie uczestnicy uzyskają pomoc w założeniu profilu zaufanego oraz wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Akcja „Zdrowie pod Kontrolą” odbędzie się w sobotę, 21 listopada, w godzinach 11:00–17:00 w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Wszystkie badania i konsultacje w ramach wydarzenia będą bezpłatne.

Wydarzenie poleca Eska!

POSŁUCHAJ: o akcji Zdrowie pod kontrolą mówi Alicja Skorupa z olsztyńskiego oddziału IFMSA Polska, rozmawia Anita Zalewska