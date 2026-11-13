Uczniowie nie wrócą do końca roku do szkoły. Częściowo zalane V LO w Olsztynie

- Do zdarzenia doszło w czasie, gdy trwała przerwa w zajęciach związana z Narodowym Dniem Niepodległości – informuje Patryk Pulikowski, rzecznik urzędu miasta.

- Woda zalała wszystkie kondygnacje w środkowej części szkoły. Teraz trwają oględziny budynku, jego porządkowanie i osuszanie.- Na miejscu pracuje 10 osuszaczy z Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz dwa agregaty prądotwórcze z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Kolejnym krokiem będzie remont obiektu. Natomiast od poniedziałku młodzież zacznie lekcje w trybie zdalnym. Takie rozwiązanie planujemy do końca roku.

To będzie czas na znalezienie tymczasowej siedziby szkoły oraz przeniesienie tam lekcji na czas prac w budynku przy ulicy Krasickiego - dodaje Pulikowski.

Po przeprowadzeniu wszystkich ekspertyz będzie wiadomo, kiedy budynek olsztyńskiego LO 5. będzie mógł ponownie przyjąć uczniów.