Uczniowie nie wrócą do końca roku do szkoły. Częściowo zalane V LO w Olsztynie

Andrzej Brzozowski
2026-11-13 12:12

V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie wyłączone z użytkowania po awarii instalacji wodociągowej. Woda wylała na drugim piętrze i przedostała się na niższe kondygnacje, zalewając część budynku.

Zalany korytarz V LO w Olsztynie z gruzem na podłodze. O skutkach awarii w szkole przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Urząd Miasta Olsztyn / Materiały prasowe

- Do zdarzenia doszło w czasie, gdy trwała przerwa w zajęciach związana z Narodowym Dniem Niepodległościinformuje Patryk Pulikowski, rzecznik urzędu miasta.

- Woda zalała wszystkie kondygnacje w środkowej części szkoły. Teraz trwają oględziny budynku, jego porządkowanie i osuszanie.- Na miejscu pracuje 10 osuszaczy z Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz dwa agregaty prądotwórcze z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Kolejnym krokiem będzie remont obiektu. Natomiast od poniedziałku młodzież zacznie lekcje w trybie zdalnym. Takie rozwiązanie planujemy do końca roku.

To będzie czas na znalezienie tymczasowej siedziby szkoły oraz przeniesienie tam lekcji na czas prac w budynku przy ulicy Krasickiego - dodaje Pulikowski.

Po przeprowadzeniu wszystkich ekspertyz będzie wiadomo, kiedy budynek olsztyńskiego LO 5. będzie mógł ponownie przyjąć uczniów.

 

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