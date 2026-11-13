Makabryczna zbrodnia pod Mrągowem. 30-latek miał zabić ojca nożem i pałką. Grozi mu dożywocie

Do tragedii doszło 10 listopada. Wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej w miejscowości Krzywe niedaleko Mrągowa. Z przekazanych informacji wynikało, że młody mężczyzna zachowuje się agresywnie. Funkcjonariuszy zaalarmowała jego matka. Na miejscu policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. W pomieszczeniu kuchennym znaleźli ciało mężczyzny z licznymi ranami głowy. Ofiarą był Waldemar S. W sąsiednim pomieszczeniu przebywał jego 30-letni syn Artur S., który został zatrzymany. Jak przekazała policja, w chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Pobrano od niego również krew do badań na obecność środków odurzających.

Sekcja zwłok ujawniła rozległe obrażenia. Syn usłyszał zarzut zabójstwa

12 listopada przeprowadzono sekcję zwłok Waldemara S. Jej wyniki ujawniły skalę przemocy, jakiej miał dopuścić się podejrzany. – Sekcja wykazała liczne obrażenia w postaci m.in. sińców głowy, złamania kości nosa, licznych ran tłuczonych, kłutych i ciętych głowy, złamania żeber, licznych ran ciętych i kłutych kończyn górnych i dolnych – informuje Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Z ustaleń śledczych wynika, że 30-latek miał wielokrotnie uderzać ojca nożem, pałką i innymi narzędziami. Obrażenia obejmowały między innymi głowę i klatkę piersiową. Szczególnie poważna była jedna z ran, która sięgała do jamy czaszki i doprowadziła do uszkodzenia mózgu. – W następstwie tych obrażeń pokrzywdzony poniósł śmierć na miejscu zdarzenia – przekazuje prokurator Brodowski.

12 listopada Artur S. usłyszał zarzut zabójstwa ojca. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Prokuratura na razie nie ujawnia ich treści. Jak zaznacza rzecznik, śledczy muszą je najpierw zweryfikować.

Prokuratura chce trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu dożywocie

Prokurator Rejonowy w Mrągowie skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 30-latka tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wniosek ma zostać rozpoznany 13 listopada. Jeśli sąd go uwzględni, Artur S. najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

POSLUCHAJ: mówi Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie