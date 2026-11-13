Zabójstwo pod Mrągowem. 30-latek podejrzany o zamordowanie ojca niemal unosił się w powietrzu

Do tragicznych wydarzeń doszło we wsi Krzywe nieopodal Mrągowa w województwie warmińsko-mazurskim. W tej kolonijnej miejscowości zabudowania stoją w dużym oddaleniu od siebie pośród pól, a część z nich graniczy bezpośrednio z lasem. Właśnie w jednym z takich domów życie stracił 64-letni Władysław S., który pracował jako drwal. Śledczy podejrzewają, że za śmierć ciężko pracującego w lesie mężczyzny odpowiada jego 30-letni syn.

Tragedia w Krzywem pod Mrągowem. Sąsiedzi bali się 30-latka podejrzanego o zabójstwo ojca

Jak wynika z ustaleń „Super Expressu”, dramatyczne sceny rozegrały się na oczach żony zamordowanego, będącej jednocześnie matką zatrzymanego 30-latka. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie kobieta wezwała służby ratunkowe po odnalezieniu martwego małżonka. Jedna chwila wystarczyła, aby codzienność tej rodziny zmieniła się w prawdziwy koszmar.

Mieszkańcy okolicy wypowiadają się na ten temat z dużą rezerwą i przyznają, że unikali bliższych relacji z tą rodziną. Sąsiedzi nie ukrywają jednak, że odczuwali strach przed 30-latkiem z powodu jego problemów i niepokojącego zachowania, o którym mówią ściszonym głosem. Wykluczają przy tym wątek alkoholowy. Śledczy z prokuratury potwierdzili zresztą, że zatrzymany był trzeźwy, ale zabezpieczono jego krew do dalszych analiz pod kątem obecności substancji odurzających.

Na przestrzeni minionego roku funkcjonariusze policji dwukrotnie podejmowali interwencje w tym domu ze względu na dziwne zachowanie młodego mężczyzny. Wówczas na miejscu pojawiali się także ratownicy medyczni, jednak za każdym razem uznawali, że stan 30-latka nie wymaga przewiezienia do szpitala.

W czwartek, 12 listopada, od godziny 9 rano prokuratorzy realizowali czynności procesowe i gromadzili dokumentację, a także zlecono wykonanie sekcji zwłok zmarłego. O godzinie 15.40 funkcjonariusze przywieźli podejrzanego 30-latka do budynku prokuratury. Mimo dotkliwego chłodu, padającego deszczu i ujemnej temperatury odczuwalnej, zatrzymany miał na sobie tylko cienki dres oraz klapki założone na gołe stopy. Przesłuchanie trwało blisko dwie godziny, lecz nie ujawniono, czy mężczyzna przyznał się do zabójstwa ojca. Rzecznik policji w Mrągowie odmawia komentarza, a prokuratura nie opublikowała dotąd oficjalnego komunikatu.

W momencie opuszczania gmachu prokuratury podejrzany miał już założoną grubą bluzę, która całkowicie zakrywała jego głowę. Nie jest jasne, czy 30-latek sam postanowił ukryć twarz w ten sposób, czy też była to decyzja funkcjonariuszy. Dziennikarze zamierzają zapytać prokuratora, czy wydał w tej sprawie specjalne dyspozycje.

Obecnie w pamięci pozostaje jedynie widok podejrzanego z głową owiniętą materiałem podczas policyjnej eskorty. Wciąż otwarte pozostaje pytanie o powody, dla których zastosowano tak nietypowe środki podczas wyprowadzania go z budynku śledczych.

17