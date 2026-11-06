Renault zaskakuje cenami! Fabryczne LPG i duże rabaty na Clio, Captura i Symbioza

Czym różnią się te trzy modele? Który lepiej sprawdzi się w mieście, a który podczas rodzinnych podróży? I na jakie warunki cenowe mogą liczyć zainteresowani? Sprawdzamy, co mają do zaoferowania.

Renault z LPG. Jakie modele można wybrać?

Fabryczna instalacja LPG to rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą korzystać z napędu gazowego już od momentu zakupu nowego samochodu. W ofercie Renault znajdują się trzy modele z taką opcją: Clio, Captur i Symbioz. Każdy odpowiada na nieco inne potrzeby. Clio jest propozycją do codziennej jazdy po mieście, Captur łączy praktyczność z charakterem SUV-a, a Symbioz stawia na przestrzeń i komfort podróżowania.

Renault Clio LPG. Miejskie auto na co dzień

Clio to propozycja dla osób, które szukają samochodu do codziennego poruszania się po mieście. Kompaktowe nadwozie ułatwia manewrowanie i parkowanie, co ma znaczenie podczas dojazdów do pracy, zakupów czy poruszania się po zatłoczonych ulicach. Jednocześnie model sprawdzi się także podczas dalszych przejazdów.

Fabryczna instalacja LPG to dodatkowy argument dla kierowców zwracających uwagę na koszty tankowania. Możliwość korzystania z benzyny i gazu daje większą elastyczność w planowaniu podróży i wyborze paliwa.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Renault Clio Eco-G 120

Zasięg do 1450 km

Benzyna - 5,4 l/100 km

LPG - 6,5 l/100 km

Cena katalogowa Renault Clio LPG: od 84 900 zł

Rabat: do 13 400 zł

Maksymalny rabat uwzględnia zakup samochodu w najwyższej wersji wyposażenia oraz skorzystanie z finansowania Niska Rata.

Renault Captur LPG. Uniwersalność na co dzień

Captur łączy charakter SUV-a z praktycznością potrzebną w codziennym użytkowaniu. Może być dobrym wyborem dla kierowców, którzy szukają jednego samochodu do różnych zadań: od miejskich dojazdów, przez rodzinne obowiązki, aż po weekendowe wyjazdy poza miasto.

Wersja z fabryczną instalacją LPG pozwala połączyć uniwersalny charakter modelu z możliwością korzystania z dwóch rodzajów paliwa. To rozwiązanie, które może zainteresować osoby regularnie korzystające z samochodu i szukające sposobu na lepszą kontrolę wydatków związanych z tankowaniem.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Renault Captur Eco-G 120

Zasięg do 1450 km

Benzyna - 5,9 l/100 km

LPG - 7,2 l/100 km

Cena katalogowa Renault Captur LPG: od 95 000 zł

Rabat: do 20 000 zł

Maksymalny rabat uwzględnia zakup samochodu w najwyższej wersji wyposażenia oraz skorzystanie z finansowania Niska Rata.

Renault Symbioz LPG. Więcej przestrzeni i komfortu

Symbioz to propozycja dla kierowców, którzy potrzebują przestronniejszego samochodu i cenią wygodę podczas dłuższych podróży. Może zainteresować rodziny, osoby często wyjeżdżające za miasto oraz tych, którzy chcą mieć do dyspozycji więcej miejsca na pasażerów i bagaże.

Funkcjonalne wnętrze sprawia, że model można dopasować do różnych potrzeb, zarówno podczas codziennych przejazdów, jak i w trakcie urlopowych wyjazdów. Wersja z fabryczną instalacją LPG jest dodatkową opcją dla osób, które chcą połączyć przestronniejsze nadwozie z możliwością korzystania z gazu.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Renault Symbioz Eco-G 120

Zasięg do 1450 km

Benzyna - 5,9 l/100 km

LPG - 7,1-7,3 l/100 km

Cena katalogowa Renault Symbioz LPG: od 109 000 zł

Rabat: do 15 600 zł

Maksymalny rabat uwzględnia zakup samochodu w najwyższej wersji wyposażenia oraz skorzystanie z finansowania Niska Rata.

Gdzie sprawdzić ofertę Renault z LPG w Olsztynie?

Osoby zainteresowane zakupem Renault Clio, Captura lub Symbioza z fabryczną instalacją LPG mogą skontaktować się z salonem Alcar w Olsztynie. Na miejscu można uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych samochodach, aktualnych warunkach oferty oraz możliwościach finansowania.

Alcar Sp. z o.o.

ul. Lubelska 39A10-408 Olsztyn

Telefon komórkowy: 533 961 461Telefon: 89 533 53 93E-mail: [email protected]

Więcej informacji o samochodach Renault z fabryczną instalacją LPG można znaleźć na stronie: https://www.renault.pl/renault-lpg.html.

Podane rabaty są wartościami maksymalnymi i zależą od warunków oferty. Szczegóły dotyczące aktualnych promocji i finansowania warto potwierdzić bezpośrednio w salonie Alcar.

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Zasięg deklarowany przez Renault dotyczy jazdy na benzynie i LPG łącznie. Spalanie WLTP jest wartością homologacyjną i może różnić się od rzeczywistego.

Materiał Sponsorowany