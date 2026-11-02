Bieg i pomoc dla młodych sportowców. Za nami 2 Bieg Superbohatera! [ZDJĘCIA]

Połączyli bieganie z pomaganiem!

Tym razem ponad 500 uczestników stanęło na starcie drugiej edycji charytatywnego Biegu Superbohatera w Olsztynie – mówią Mirosław Wierzchowski i Piotr Duliszewski z fundacji Człowiek Dobro.

- Tak jak za pierwszym razem trasa „piątki” prowadziła przez Park Jakubowo oraz Las Miejski. Wydarzenie połączyło sportową rywalizację z doskonałą zabawą i realną pomocą dla młodzieży. Uczestnicy biegu wpłacając wpisowe, wsparli fundusz Superbohatera.

- Fundusz ma wspierać utalentowaną i ambitną młodzież z mniej zamożnych rodzin, dla której przeszkodą w rozwoju sportowym są codzienne wydatki. Niektórych nie stać na to, by kupić dziecku sprzęt sportowy, sfinansować obóz czy opłacić treningi. My chcemy pomagać właśnie w takich sytuacjach – podkreślają organizatorzy biegu.

- Dziękujemy, że byliście ponownie razem z nami i obiecujemy kolejne biegowe spotkanie w przyszłym roku i uwaga! Wszystko wskazuje na to że to nie będzie jedno charytatywne bieganie w 2027 roku dodają - Wierzchowski i Duliszewski z fundacji Człowiek Dobro.

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