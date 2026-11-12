Groźby w urzędzie w Elblągu. 68-latek zapowiadał powtórkę krwawego zamachu z Krakowa

68-latek z Elbląga wszczął awanturę w tamtejszym magistracie i straszył urzędników słowami „Zrobię to, co w Krakowie”.

Podejrzanemu przedstawiono zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych, co wiąże się z odpowiedzialnością przed sądem, a prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór.

Władze Elbląga po tym zdarzeniu zadeklarowały wdrożenie systemów kontroli dostępu w magistracie oraz w placówkach oświatowych.

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Groźby w Urzędzie Miasta w Elblągu. 68-latek mówił o zamachu w Krakowie

Wtorkowy incydent rozegrał się w sekretariacie Urzędu Miasta w Elblągu, gdzie według ustaleń policji 68-letni mężczyzna zaczął zachowywać się wulgarnie i grozić obecnym tam pracownikom. Awanturnik otwarcie pochwalał czyny sprawcy ataku w Krakowie, deklarując jednocześnie, że sam dopuści się identycznych działań na terenie Elbląga.

Funkcjonariusze zatrzymali agresora i umieścili go w policyjnym areszcie, po czym przedstawiono mu formalny zarzut kierowania gróźb karalnych. Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez prokurator Ewę Ziębkę z Prokuratury Okręgowej w Elblągu wynika, że zatrzymany 68-latek ma już na swoim koncie wyroki skazujące.

Prokuratura zastosowała dozór policji

68-latek nie trafił do aresztu. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych. Mężczyzna musi dwa razy w tygodniu zgłaszać się na komisariacie. Nie może też opuszczać kraju, zbliżać się do pracowników sekretariatu Urzędu Miasta ani się z nimi kontaktować.

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Urząd Miasta w Elblągu i szkoły wprowadzają kontrolę dostępu po groźbach

Po wtorkowym incydencie władze Elbląga chcą lepiej zabezpieczyć urząd miasta. Rozważają między innymi wprowadzenie kart dostępu i ograniczenie możliwości poruszania się osób z zewnątrz po niektórych częściach budynku.

– Chcemy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo interesantów, pracowników i władz miasta. Zależy nam też na tym, by osoby nieuprawnione nie miały dostępu do chronionych pomieszczeń – przekazali urzędnicy.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka magistratu Joanna Urbaniak, miasto wybiera obecnie odpowiedni system zabezpieczeń. Zmiany planowane są także w szkołach. Nowy system kontroli wejść ma objąć ponad 7,4 tys. uczniów i ponad tysiąc pracowników. Rodzice i goście będą mogli wejść do szkoły po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem i sprawdzeniu, kim są.