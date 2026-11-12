Śmierć Moniki Silvy-Koniuszek w Ekwadorze. Ciało aktywistki sprowadzono do Polski. Są nowe ustalenia prokuratury

Ponowna sekcja zwłok Moniki Silvy-Koniuszek

Sprawą śmierci 41-letniej Moniki Silvy-Koniuszek zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Kobieta pochodziła z Reszla, ale od lat mieszkała za granicą. W Ekwadorze prowadziła działalność antykorupcyjną. Jej ciało znaleziono 8 czerwca w domu w jednej z nadmorskich miejscowości. W ramach prowadzonego w Polsce śledztwa ciało kobiety sprowadzono do kraju i przekazano biegłym z Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponowną sekcję zwłok przeprowadzono 10 listopada. Jak przekazał prokurator Daniel Brodowski, rzecznik olsztyńskiej prokuratury, wstępne ustalenia nie dają podstaw do podważenia wyników badań przeprowadzonych wcześniej w Ekwadorze. – Na wyniki tej sekcji będziemy jednak musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. Wstępnie biegli stwierdzili, iż nie mają podstaw do zakwestionowania wniosków płynących z sekcji przeprowadzonej przez władze Ekwadoru – poinformował prokurator.

Obrażenia głowy i szyi. Prokuratura czeka na wyniki badań

Szczególnie istotne są obrażenia ujawnione podczas oględzin ciała. Znajdowały się one w obrębie głowy i szyi. Zdaniem biegłych mogły powstać w wyniku działania osób trzecich. – Z tej wstępnej oceny wynika, iż rzeczywiście na ciele pokrzywdzonej stwierdzono obrażenia, które mogły powstać w wyniku działań osób trzecich. Są to obrażenia w obrębie głowy oraz szyi – przekazał Daniel Brodowski. Biegli pobrali również materiał do dalszych analiz, w tym badań toksykologicznych. Ich wyniki mają pomóc w dokładnym ustaleniu okoliczności i przyczyny śmierci 41-latki.

Rodzina może pochować 41-letnią Reszelankę

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok prokurator wydał zgodę na przekazanie ciała rodzinie. Jak podkreślił rzecznik prokuratury, jego stan zachowania pozwolił na przeprowadzenie niezbędnych czynności i zabezpieczenie materiału do dalszych badań. Śledztwo w sprawie śmierci Moniki Silvy-Koniuszek jest kontynuowane. Śledczy czekają na pełne opinie biegłych, które mają być gotowe w ciągu kilku tygodni. Dopiero wtedy będzie można szerzej odnieść się do okoliczności śmierci kobiety.

POSŁUCHAJ: mówi Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie