Dywersja i sabotaż. Policja przedłuża wzmożone działania na Warmii i Mazurach. Szczególna czujność 11 listopada

Policja przedłuża działania w regionie

Od początku listopada na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzone są wzmożone działania policyjne związane z aktualnymi zagrożeniami o charakterze dywersji i sabotażu. Jak poinformował Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, akcja została przedłużona, a skierowani do niej funkcjonariusze oddziałów prewencji kontynuują służbę w wyznaczonych lokalizacjach na terenie województwa. Działania mają charakter przede wszystkim prewencyjny. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Policja przygotowuje się do 11 listopada

Wzmożona obecność mundurowych będzie istotna również podczas tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Policjanci pozostają w kontakcie z przedstawicielami samorządów oraz organizatorami zgłoszonych zgromadzeń i wydarzeń związanych z 11 listopada. Na podstawie przekazywanych informacji służby mają dostosowywać zabezpieczenie do charakteru poszczególnych uroczystości oraz rozpoznanych zagrożeń.

Bezpieczeństwo podczas świątecznych uroczystości

Policja zapowiada, że zabezpieczenie wydarzeń będzie dostosowane do lokalnych potrzeb. Funkcjonariusze mają czuwać nad bezpieczeństwem uczestników zgromadzeń i mieszkańców, a także reagować na ewentualne sytuacje wymagające interwencji. W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w wielu miejscowościach regionu można spodziewać się zwiększonej obecności policyjnych patroli.