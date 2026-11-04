Zagrożenie dywersją na Warmii i Mazurach. Policja wysyła dodatkowe patrole przy granicy z Rosją

Więcej policjantów w powiatach przygranicznych

W związku z aktualnymi zagrożeniami dotyczącymi możliwych aktów dywersji i sabotażu warmińsko-mazurska policja prowadzi działania o charakterze prewencyjnym. Do służby w powiatach przygranicznych skierowano dodatkowe siły. Mieszkańcy mogą w ostatnich dniach zauważyć większą niż zwykle liczbę policyjnych radiowozów i funkcjonariuszy. To element wzmożonej obecności służb w regionie.

Patrole na drogach i przy ważnych obiektach

Policjanci prowadzą służbę patrolową i kontrolną na trasach regionu. Pojawiają się również w okolicach obiektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Działania mają przede wszystkim charakter prewencyjny. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie służbom możliwości szybkiej i skutecznej reakcji na ewentualne niepokojące sytuacje.

Policja uspokaja mieszkańców

Wzmożona obecność funkcjonariuszy nie powinna wpłynąć na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Policja podkreśla, że dodatkowe patrole mają przede wszystkim zapobiegać zagrożeniom i zwiększać bezpieczeństwo w przygranicznej części województwa.

POSŁUCHAJ: Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji W Olsztynie Podkom. Tomasz Markowski