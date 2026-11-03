Cyberatak na Auchan w Olsztynie? Policja bada sprawę. Nie działały sklepowe lodówki

aka
2026-11-03 11:38

Czy hakerzy zaatakowali jeden z olsztyńskich hipermarketów? W nocy z 2 na 3 listopada policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku hakerskiego na sklep w Olsztynie. Sprawa może mieć związek z problemami z działaniem urządzeń chłodniczych, które odnotowano również w innych europejskich krajach. Funkcjonariusze zabezpieczają dowody i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Budynek hipermarketu Auchan z dużym czerwonym logo. O ataku hakerskim w Olsztynie przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Wikimedia Commons, BKP/ CC BY-SA 3.0 Fasada sklepu Auchan z charakterystycznym czerwonym logotypem ptaka na tle błękitnego nieba z białymi chmurami. Na pierwszym planie widać fragmenty samochodów na parkingu. Kontekst wycofania niebezpiecznej mrożonki w Auchan na Super Biznes.

Problemy z lodówkami w Auchan w Olsztynie

Niepokojące informacje dotyczące działania urządzeń chłodniczych pojawiły się w hipermarkecie sieci Auchan w Olsztynie. Lodówki przestały działać prawidłowo. Sytuacja zwróciła uwagę w związku z doniesieniami o cyberatakach na systemy odpowiedzialne za sterowanie chłodzeniem w sklepach w różnych częściach Europy. O sprawie poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak przekazała Monika Przestrzelska, policjanci z olsztyńskiego zarządu CBZC zajmują się już tym zdarzeniem.

Policja prowadzi czynności. Zabezpieczane są dowody

Zgłoszenie wpłynęło do funkcjonariuszy w nocy z 2 na 3 listopada. Policjanci rozpoczęli działania mające na celu ustalenie przebiegu i przyczyn zdarzenia.

Dziś w nocy, z 2 na 3 listopada, policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Olsztynie otrzymali informację dotyczącą ataku hakerskiego na jeden ze sklepów w Olsztynie. Realizujemy czynności w niezbędnym zakresie, w tym zbieramy i zabezpieczamy dowody – przekazała Monika Przestrzelska z CBZC.

Na tym etapie nie przesądzono, kto stoi za atakiem ani jaki był jego dokładny przebieg.

Cyberataki na sklepy w Europie. Problem z chłodzeniem i żywnością

Doniesienia o ingerencji hakerów w systemy sterujące urządzeniami chłodniczymi napływały również z innych europejskich państw. Podobne incydenty odnotowano między innymi w Belgii, Irlandii, Szwecji i Holandii. W niektórych sklepach doszło do wzrostu temperatury w lodówkach i zamrażarkach. To z kolei mogło doprowadzić do utraty odpowiednich warunków przechowywania produktów spożywczych i konieczności wycofania części żywności ze sprzedaży. Czy zdarzenie w Olsztynie jest elementem tej samej serii ataków? To jedna z kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Sprawę badają policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

POSŁUCHAJ: mówi Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
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