Na S7 przybyło szybkich ładowarek. Kierowcy elektryków zyskali 18 nowych punktów na Warmii i Mazurach

Szybkie ładowanie na trasie S7

Infrastruktura dla samochodów elektrycznych na Warmii i Mazurach powiększyła się o kolejne stacje. Nowe urządzenia uruchomiono na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych: w Majdanach Wielkich oraz Witramowie, przy trasie ekspresowej S7. Na MOP-ie Majdany Wielkie działają dwie szybkie stacje ładowania Alpitronic HYC400. Każda ma moc 400 kW i oferuje dwa punkty ładowania. Oznacza to, że jednocześnie energię mogą uzupełniać cztery samochody elektryczne. Jeszcze więcej możliwości przygotowano w Witramowie. Tam uruchomiono siedem takich samych stacji, zapewniających łącznie 14 punktów ładowania.

18 punktów ładowania i moc 400 kW

Łącznie na obu MOP-ach kierowcy mają do dyspozycji 18 szybkich punktów ładowania. To kolejna inwestycja, która ma ułatwić podróżowanie samochodami elektrycznymi i zwiększyć dostępność infrastruktury dla użytkowników pojazdów zeroemisyjnych. Duża moc urządzeń pozwala na szybkie uzupełnianie energii, choć rzeczywisty czas ładowania zależy również od możliwości technicznych konkretnego samochodu.

Inwestycje zgodne z unijnymi wymogami

Nowe stacje powstały w ciągu drogowym należącym do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Inwestycje są elementem dostosowywania infrastruktury do unijnych wymagań AFIR, które określają zasady rozwoju sieci ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania wodoru w Unii Europejskiej. Rozbudowa infrastruktury na MOP-ach w Majdanach Wielkich i Witramowie to kolejny krok w kierunku rozwoju elektromobilności w regionie. Dla kierowców oznacza przede wszystkim więcej możliwości ładowania podczas podróży trasą S7.

POSŁUCHAJ: mówi Marta Dydyszko z olsztyńskiego oddziału GDDKiA