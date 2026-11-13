Odłóż telefon, nakarm relacją! Ważna inicjatywa dla rodziców maluchów z Olsztyna

Więcej bliskości, mniej ekranów. Eksperci chcą zadbać o rozwój najmłodszych.

W spotkaniu, które odbyło się w Olsztynie pod koniec października uczestniczyli między innymi Warmińsko-Mazurska Kurator Oświaty Jolanta Skrzypczyńska, inicjatorka konferencji Joanna Zadroga, a także lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz przedstawiciele szkół, żłobków i przedszkoli.Eksperci alarmują: technologia nie jest naszym wrogiem, ale sposób, w jaki z niej korzystamy, może odbierać bliskość. Zjawisko phubbingu, czyli ignorowania bliskich na rzecz telefonu,wcale nie polega na nieustannym scrollowaniu. To zerkanie na ekran w trakcie rozmowy, odpowiadanie na wiadomości "w międzyczasie", bycie mentalnie nieobecnym z tak zwaną "poker face"- kamienną twarzą. Dla dziecka to sygnał: "nie jestem teraz ważne". Organizatorki zwracają uwagę, że samo zakazywanie dzieciom korzystania ze smartfonów nie zda egzaminu.Kluczowe jest zaoferowanie im w zamian uważności, wspólnie spędzonego czasu oraz budowanie więzi.

Cyfrowy smoczek i autyzm cyfrowy

Chodzi o to, że jeśli nie zaczniemy od samego początku, to w temacie emocji czy nadmiernej masy ciała czy wad postawy, zawsze będziemy mieli pod górkę - mówi Joanna Zadroga, inicjatorka akcji.Więc wpadłam na pomysł, że zbiorę najlepszych ekspertów z Olsztyna i nie tylko i stworzymy konferencję pod tytułem"Odłóż telefon nakarm relacją", a będzie ona dedykowana dla dyrektorów szkół i przedszkoli i żłobków, bo chcemy dotrzeć do rodziców dzieci tych najmłodszych pomiędzy pierwszym,a szóstym rokiem życia, bo jeszcze wtedy możemy bardzo dużo zrobić. Mieliśmy dr n. med.Adriana Kowalskiego, głównego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dziecięcej, który na co dzień pracuje w Ameryce koło Olsztyna i tam zarządza oddziałem. Mieliśmy też doktor Janę Ciborską, która w katedrze żywienia UWM jest psychodietetykiem. Była również Marta Urban-Burdalska, która jest psycholożką i na co dzień współpracuje z młodzieżą oraz Ewa Reut, psycholog. Do naszej ekipy dołączył Jacek Żukowski, który na co dzień współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie jako fizjoterapeuta. On po prostu widzi skalę problemu związanego z wadami postawy, więc jego wystąpienie było niezwykle poruszające, bo okazało się, że 80% dzieci w Polsce nie spełnia norm WHO, jeśli chodzi o aktywność fizyczną.I dlatego chcieliśmy połączyć ruch, emocje, ciało, żywienie i opiekę holistyczną nad rodzicami, bo tak naprawdę jeśli rodzice będą mieli wiedzę, możliwości, to tym samym nakarmią swoje dzieci - dosłownie.

A temat cyfryzacji jest, drodzy Państwo, niezwykle poruszający, dlatego że okazuje się, na podstawie badań przytoczonych na tej konferencji, że połowa rodziców dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia karmi dziecko z telefonem. Z aparatem telefonicznym albo z jakimś odbiornikiem telewizyjnym, gdzie dziecko - w mojej działce psychodietetycznej - w ogóle nie kojarzy co i ile je. Karmi albo też rodzic wkłada w ręce dziecka telefon, po to tylko żeby to dziecko uciszyć - dodaje Joanna Zadroga.

Odłóż telefon nakarm relacją

Brałam udziału czynny w tej konferencji, która odbyła się w Kuratorium Oświaty w Olsztynie - mówi Ewa Reut, psycholog, psychotraumatolog i psychonkolog. Tematem mojego wystąpienia były "głodne emocje, pełne ekrany". Zajmuję się osobami dorosłymi, ale to przecież rodzice mają olbrzymi wpływ na to, jak zachowują się dzieci, jaki mają stosunek do cyfryzacji. I dlatego chcielibyśmy poprowadzić takie zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. Myślę o tym co możemy zrobić, żeby tym ekranem nie wypierać tego czasu wspólnie spędzonego, czy to z przyjaciółmi czy z rodziną i chciałabym się odnieść do moich badań, które prowadziłam w tym roku odnośnie traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa i zaburzeń lękowych w dorosłości.

Tam jest taki ważny aspekt, że zaniedbanie emocjonalne jest jedną z traum dziecięcych i niezwykle ważnym czynnikiem, który decyduje o tym, czy my będziemy tą traumę mieli, czy jej nie mieli, czy będziemy konsekwencje tego ponosić, czy nie. Okazuje się, że jeśli ktoś w swoim otoczeniu ma jakieś bliskie osoby, gdzie ta więź stanowi ważny element jego życia, że jest duże zaufanie, dosyć częste kontakty, że można porozmawiać o tym co w duszy gra, to taka osoba zdecydowanie dużo rzadziej choruje, mając wsparcie, bez względu na to, ile tych trudnych doświadczeń w dzieciństwie miała. Więc jeżeli dzisiaj mamy w otoczeniu swoim kogoś, z kim mamy naprawdę żywą, prawdziwą relację, to tych konsekwencji jest dużo mniej - podkreśla Ewa Reut.

AUDIO O higienie cyfrowej dzieci i dorosłych - psychodietetyk Joanna Zadroga oraz Ewa Reut - psycholog, traumatolog. Rozmawia Anna Kuca