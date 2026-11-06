Warmia i Mazury polecają się nie tylko latem! Odkryj drugie oblicze Krainy Tysiąca Jezior

Kraina Tysiąca Jezior kojarzy się z żaglówkami i wypoczynkiem nad wodą. Pokazują to również wyniki tegorocznego plebiscytu magazynu National Geographic Traveler. Cudem Polski 2026 z Warmii i Mazur został Kanał Elbląski. Zabytek hydrotechniki z pochylniami, dzięki którym statki przemieszczają się po "trawie"- pokonał Jeziorak i Łynostradę. Region słynący z pięknej przyrody i bogatej historii ma jednak do zaoferowania znacznie więcej i nie tylko latem. To też dobry kierunek na jesienno-zimowy reset.
Gotyckie zamki, leśne ścieżki i smakowita kuchnia
Mamy też bardzo dużo w regionie wspaniałych atrakcji niezwiązanych z wodą, jak świetne szlaki turystyczne, ogromną Mazurską Pętlę Rowerową, szlak Zamków Gotyckich, szlak Kopernikowski. Mamy na przykład Rezerwat "Sosny Taborskie", leśny skarb Mazur Zachodnich. Drzewa tam osiągają nawet 40 metrów i mają ponad 270 lat. Jest co zwiedzać, jest co oglądać - przekonuje Magdalena Ciach, dyrektor Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
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Magdalena Ciach, dyrektor Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej