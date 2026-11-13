11 listopada na sportowo! Lotto 9. Olsztyński Bieg Niepodległości
11 listopada mieszkańcy Warmii i Mazur świętowali 108 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Olsztynie odbył się m.in. dziewiąty bieg niepodległości, który na starcie zgromadził 1100 uczestników. Jak było? Polecamy sprawdzić eskowe galerie zdjęć.
Start i meta zlokalizowane były na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel. Zawodnicy mieli do wyboru:
- bieg na 10 km,
- bieg na 5 km,
- marsz nordic walking na 5 km i 10 km,
- biegi dziecięce i młodzieżowe na krótszych trasach.
Główny bieg na 10 kilometrów rozpoczął się o godzinie 11:11. W tegorocznej edycji wzięło udział 1100 uczestników.
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