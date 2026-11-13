11 listopada na sportowo! Lotto 9. Olsztyński Bieg Niepodległości

11 listopada mieszkańcy Warmii i Mazur świętowali 108 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Olsztynie odbył się m.in. dziewiąty bieg niepodległości, który na starcie zgromadził 1100 uczestników. Jak było? Polecamy sprawdzić eskowe galerie zdjęć.