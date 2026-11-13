Szpital w Bartoszycach zawiesza porodówkę i oddział noworodkowy. Ciężarne będą musiały jechać ponad 70 km

Lekarze wypowiedzieli kontrakty. Szpital nie jest w stanie zapewnić dyżurów

Decyzja o zawieszeniu działalności dwóch oddziałów weszła w życie 12 listopada 2026 roku. Jak wyjaśnia pełniący obowiązki dyrektora szpitala w Bartoszycach Wojciech Prokocki, bezpośrednią przyczyną są wypowiedzenia kontraktów przez lekarzy specjalistów. Lekarze nie są już w stanie zapewnić obsady całodobowych dyżurów, co uniemożliwia dalsze bezpieczne funkcjonowanie oddziałów. Zawieszenie obejmuje zarówno Oddział Ginekologiczno-Położniczy, jak i Oddział Noworodkowy. Zgodnie z komunikatem szpitala przerwa w ich działalności została zaplanowana do 28 lutego 2027 roku.

Gdzie pojadą ciężarne z Bartoszyc?

Zawieszenie porodówki oznacza poważną zmianę dla kobiet w ciąży z Bartoszyc i okolic. Pacjentki będą musiały korzystać z opieki w innych szpitalach regionu. Najbliższa placówka z oddziałem położniczym znajduje się w Olsztynie, oddalonym od Bartoszyc o ponad 70 kilometrów. Dyrekcja szpitala zapewnia, że kobiety wymagające pomocy otrzymają ją w innych placówkach.

Czy porodówka w Bartoszycach zostanie ponownie otwarta?

Szpital deklaruje, że podejmuje działania, które mają umożliwić przywrócenie działalności zawieszonych oddziałów. Kluczowe będzie jednak zapewnienie odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów i obsady całodobowych dyżurów. Na razie nie podano konkretnej daty wznowienia pracy oddziałów. Wiadomo jedynie, że zawieszenie obowiązuje do 28 lutego 2027 roku. O ponownym uruchomieniu oddziałów szpital ma poinformować w osobnym komunikacie.