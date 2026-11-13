Brutalne zabójstwo pod Mrągowem. 30-latek zamordował ojca zaledwie dwa tygodnie po przeprowadzce

Do tych tragicznych wydarzeń doszło 10 listopada na terenie miejscowości Krzywe w województwie warmińsko-mazurskim. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy „Super Expressu” wynika, że 30-letni Artur S., który ma trójkę dzieci, zamieszkiwał wcześniej w rejonie Giżycka. Zaledwie dwa tygodnie przed dokonaniem zbrodni mężczyzna wprowadził się do domu swoich rodziców. Zdobyte informacje wskazują na to, że relacje między bliskimi były bardzo napięte i w rodzinie regularnie wybuchały spory.

Makabryczne zabójstwo we wsi Krzywe pod Mrągowem. Znamy wyniki sekcji zwłok

W dniu tragedii między domownikami ponownie wywiązała się ostra kłótnia, która zakończyła się w przerażający sposób. Zatrudniony jako pracownik leśny Wiesław S. poniósł śmierć we własnym mieszkaniu. Przeprowadzona sekcja zwłok ujawniła na jego ciele mnóstwo ran tłuczonych, kłutych oraz ciętych na głowie, klatce piersiowej, rękach i nogach, a także połamane żebra.

„Bezpośrednią przyczyną zgonu były liczne rany cięte w obrębie głowy, z których doszło do masywnego krwawienia, oraz jedna rana drążąca aż do mózgu, z uszkodzeniem tkanki mózgowej” - mówi „Super Expressowi” Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

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Z ustaleń prowadzących sprawę wynika, że napastnik bił swojego ojca przy użyciu pałki, kija oraz noża, ale badana jest też hipoteza o wykorzystaniu innych przedmiotów. Zaatakowany 64-latek skonał na miejscu zdarzenia.

W chwili wybuchu awantury w budynku przebywała także matka napastnika, będąca jednocześnie żoną zamordowanego. Kobieta wyszła jednak z domu, przez co - jak podkreślają organy ścigania - nie była bezpośrednim świadkiem samego mordu, ale to właśnie ona zaalarmowała policję. Niestety, na uratowanie życia jej męża było już wówczas za późno.

Dwa dni po zbrodni, 12 listopada, śledczy przedstawili Arturowi S. zarzut zabójstwa. Podejrzany przyznał się przed prokuratorem do winy i złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie.

„Te wyjaśnienia w ogólnym zarysie korespondują ze zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym” - potwierdza Brodowski.

Motywy tak okrutnego ataku pozostają na razie nieznane, ponieważ prokuratura nie zdradza szczegółów w tym zakresie. Trwają również badania pobranej od 30-latka krwi, które wykażą, czy działał pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

Szczególny niepokój budzą doniesienia dotyczące wcześniejszej sytuacji panującej w tym domu. Funkcjonariusze policji przyznali, że w przeszłości podejmowali już interwencje pod tym adresem. Rodzi to uzasadnione wątpliwości, czy nadchodzącego niebezpieczeństwa nie dało się zauważyć w porę.

„W ramach tego postępowania będą badane oczywiście wszelkie okoliczności, również związane z ewentualnymi wcześniejszymi interwencjami” - zapewnia reportera „Super Expressu” rzecznik prokuratury.

Podejrzany Artur S. miał dotychczas czystą kartotekę i nie toczyło się przeciwko niemu żadne postępowanie. Prokuratura złożyła już wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu tymczasowego, a za popełniony czyn grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Po śmierci Wiesława S. i przyznaniu się jego syna do winy, na tragedię we wsi Krzywe pada bardzo poważny cień. Kluczowe staje się teraz ustalenie, czy wcześniejsze wizyty policjantów stanowiły sygnał ostrzegawczy, który pozwalał zapobiec zbrodni.

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