Mieczysław K. przywiązał psa do motoroweru i ciągnął go przez około trzy kilometry.

Według opinii biegłego zwierzę konało, a przyczyną śmierci było uduszenie i krwawienie wewnątrzczaszkowe.

72-letni rolnik przyznał się do winy i powiedział przed sądem, że żałuje swojego czynu.

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Rolnik ciągnął psa za motorowerem

Do zdarzenia doszło 23 marca na trasie między Borowem a Grabowem w powiecie mrągowskim. Jeden ze świadków zarejestrował motorowerzystę, za którego pojazdem ciągnięty był pies. Film szybko rozprzestrzenił się w internecie i wywołał ogromne oburzenie.

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Mieczysław K. chciał pozbyć się psa, bo dusił kury

Z wyjaśnień rolnika wynika, że psa miał od około dwóch lat. Zwierzę miało sprawiać problemy w gospodarstwie – według Mieczysława K. przeganiało i dusiło jego kury. Mężczyzna postanowił więc się go pozbyć. Zawiózł czworonoga do kobiety mieszkającej około trzech kilometrów dalej i bez jej wiedzy oraz zgody przerzucił go przez ogrodzenie posesji. Właścicielka domu zorientowała się, co zrobił i zażądała, by natychmiast zabrał psa. Zagroziła też wezwaniem policji.

Początkowo rolnik nie reagował na jej żądania. Dopiero interwencja dzielnicowego sprawiła, że wrócił po zwierzę. Zabrał linkę, przywiązał psa do motoroweru i ruszył w stronę swojego gospodarstwa. Pokonał w ten sposób około trzech kilometrów. Kiedy dotarł na miejsce, pies już nie żył. Martwe zwierzę miał zakopać za stodołą.

Biegły opisał ostatnie chwile psa

Podczas rozprawy przedstawiono opinię biegłego, który badał ciało zwierzęcia. Wynika z niej, że pies nie umarł od razu. Cierpiał, a jego ciało było ciągnięte po ziemi również po śmierci. Skóra została zdarta aż do głębszych tkanek, a w pysku znaleziono ziemię i żwir. Zapytany o przyczynę śmierci biegły wskazał uduszenie oraz krwawienie wewnątrzczaszkowe.

Był ławnikiem i wychował siedmioro dzieci. Stanął przed sądem

Mieczysław K. wcześniej cieszył się dobrą opinią w swojej miejscowości. Przed laty pełnił funkcję ławnika sądowego, wychował siedmioro dzieci i uchodził za dobrego gospodarza. Kontrola przeprowadzona po zdarzeniu nie wykazała nieprawidłowości w opiece nad pozostałymi zwierzętami w jego gospodarstwie.

Teraz 72-latek odpowiada za znęcanie się nad własnym psem. Po wyjściu z sali rozpraw nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Powiedział jedynie, że żałuje tego, co zrobił. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Źródło: Super Express