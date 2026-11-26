Spis treści Oszustwo na pracownika banku. Ponad 2 miliony złotych strat i zarzuty dla podejrzanych

Jak informuje Policja Warmińsko-Mazurska, postępowanie dotyczące tej konkretnej grupy przestępczej ruszyło w kwietniu 2025 roku po zgłoszeniu w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku. Pokrzywdzona kobieta padła ofiarą oszustwa metodą „na pracownika banku”. Dzwoniący do niej przestępcy wmówili jej, że ktoś próbuje wziąć pożyczki na jej dane, a jedynym sposobem na ochronę oszczędności jest wpłacenie ich na tak zwane konto techniczne. Kobieta wykonała polecenia rozmówców i straciła w ten sposób 135 tysięcy złotych.

„Wyjaśnieniem okoliczności sprawy zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Żmudna i skrupulatna praca operacyjna oraz szereg czynności dochodzeniowo-śledczych, prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, przyniosły efekty. Policjanci ustalili osoby mające związek z przestępczym procederem i dotarli do nich” – przekazują przedstawiciele służb.

Do zatrzymań podejrzanych doszło w czerwcu 2025 roku w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu, a przeciwko 6 osobom skierowano akt oskarżenia do sądu. W gronie tym znaleźli się między innymi członkowie grupy werbujący ludzi, na których dane otwierano konta bankowe. Opublikowane w mediach społecznościowych fałszywe oferty pracy służyły do pozyskiwania danych tych osób, a na założone w ten sposób rachunki trafiały wyłudzone pieniądze, przesyłane następnie na portfele kryptowalutowe.

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Oszustwo na pracownika banku. Ponad 2 miliony złotych strat i zarzuty dla podejrzanych

Z ustaleń śledczych wynika, że od marca do czerwca 2025 roku przestępcy pokrzywdzili 34 osoby z całej Polski, powodując łączne straty przekraczające 2 miliony złotych. W trakcie przeszukań funkcjonariusze odnaleźli oraz zabezpieczyli sprzęt elektroniczny służący do prowadzenia nielegalnej działalności.

„Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 43-latka, 21-latek i 22-latek usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw. Decyzją sądu cała trójka została tymczasowo aresztowana. Pozostałe osoby odpowiedzą za pomocnictwo w oszustwie” – podaje policja warmińsko-mazurska.

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z Kodeksem karnym za oszustwo grozi do 8 lat więzienia. Wobec części podejrzanych, którzy z przestępczej działalności uczynili sobie stałe źródło dochodu, wymiar kary może wzrosnąć nawet do 15 lat pozbawienia wolności.