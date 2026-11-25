W ubiegłym tygodniu na nowym cmentarzu w Biskupcu w województwie warmińsko-mazurskim pochowano urnę z prochami 23-letniej Natalii Z., która zaginęła 15 września.

Zwłoki odnaleziono 26 września w odległości 130 metrów od domu matki kobiety, a niemal miesiąc później badania DNA potwierdziły jej tożsamość.

Mimo przeprowadzonego pochówku przyczyny śmierci matki dwóch chłopców nadal pozostają nieznane.

Pogrzeb 23-letniej Natalii

Urna z prochami Natalii spoczęła w ubiegłym tygodniu w mogile na nowym cmentarzu w Biskupcu. Uroczystość pogrzebowa odbyła się bez rozgłosu, a jej terminu nie podawano w mediach. W cichym pożegnaniu 23-latki uczestniczyła jej matka, a także krewni, przyjaciele, znajomi oraz lokalni mieszkańcy.

Mogiłę z drewnianym krzyżem szczelnie przykryły wieńce, bukiety i dziesiątki zniczy, spod których niemal nie widać ziemi. Bliscy postawili wśród kwiatów licealną fotografię wysokiej dziewczyny o długich włosach, błękitnych oczach i delikatnych rysach twarzy. Życie nie było dla niej łatwe, gdyż wcześnie została matką i wchodziła w kolejne nieudane związki, a teraz osierociła dwóch małych synów, którzy będą dorastać bez mamy.

Zaginięcie Natalii Z. i odnalezienie ciała blisko domu matki

Kontakt z kobietą urwał się 15 września, gdy odprowadziła starszego syna do swojej mamy i miała udać się na spotkanie z partnerem. Zgłoszenie o zaginięciu trafiło na policję pięć dni później. Partner poszukiwanej wyznaczył wówczas 20 tysięcy złotych nagrody za pomoc w jej odnalezieniu.

Do odnalezienia zwłok doszło 26 września, kiedy mieszkaniec Biskupca poszedł po drewno na opał. Ciało leżało za stosem polan na podmokłej łące, zaledwie 130 metrów od domu matki Natalii. Tożsamość zmarłej jednoznacznie potwierdziły wyniki badań DNA, które uzyskano dopiero niemal miesiąc po ujawnieniu zwłok.

We wrześniu temperatury przekraczały 25 stopni, co przyspieszyło proces rozkładu tkanek miękkich. Przełomu nie przyniosły ani sekcja zwłok, ani ponowne oględziny miejsca ich odnalezienia, skąd zabezpieczono nawet ziemię spod ciała. Postępowanie przejęła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, a biegli sprawdzają kości zmarłej pod kątem ewentualnych śladów urazów.

„Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest bardzo intensywnie. Gromadzimy materiał dowodowy, uzyskujemy kolejne opinie biegłych i wykonujemy szereg innych czynności procesowych” – mówi „Super Expressowi” prokurator Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Specjalny zespół śledczy i Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie badają sprawę

Według ustaleń „Super Expressu” ze względu na wysoki priorytet sprawy utworzono specjalny zespół śledczy do wyjaśnienia okoliczności śmierci 23-latki. W działania włączono również funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a w grupie pracują jedni z najlepszych policjantów i prokuratorów w regionie.

„Determinacja jest ogromna. Dawno nie pamiętam takiego śledztwa” – przekazał dziennikarzom „Super Expressu” jeden ze śledczych pracujących nad sprawą.

Bliscy mogli pochować 23-latkę po wielu tygodniach oczekiwania oraz kolejnych badaniach jej ciała. Sprawa ta pozostaje jednak jedną z najbardziej zagadkowych śmierci na Warmii i Mazurach w ostatnich latach, a śledczy wciąż próbują ustalić, co doprowadziło do zgonu kobiety.

Osoby prowadzące postępowanie nadal poszukują świadków zdarzenia. Prokuratura i policja proszą o kontakt, także anonimowy, każdego, kto ma informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci Natalii, ponieważ znaczenie może mieć nawet najdrobniejszy szczegół.

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