Wyszedł z domu i strzelił do znajomych

Jeden strzał zakończył życie przyjaciela

Andrzej J. i Wojciech J. znali się od lat. Razem pracowali na budowach, utrzymywali przyjacielskie relacje i spędzali wspólnie wolny czas. 31 marca 2025 r. spotkali się na posesji Andrzeja w Krzewsku, niewielkiej miejscowości pod Elblągiem.

Mężczyźni postanowili postrzelać z pistoletu hukowego, który gospodarz wcześniej przerobił na broń palną. Najpierw celowali do śmietnika i prowizorycznej tarczy. Później doszło do tragicznego pomysłu. Andrzej miał poprosić kolegę, żeby strzelił do niego. Wojciech J., który według ustaleń sprawy znajdował się pod wpływem amfetaminy, zgodził się. Nacisnął spust i trafił przyjaciela w brzuch. Ranny mężczyzna osunął się na ziemię.

Autor: Tomasz Nowociński / Super Express

Ukrył broń i nie powiedział ratownikom prawdy

Wojciech J. przeniósł rannego Andrzeja do mieszkania i wezwał pogotowie. Nie powiedział jednak ratownikom, że doszło do postrzału. Twierdził, że kolega skarżył się na ból brzucha. Ukrył również broń. Mimo podjętej reanimacji Andrzej J. zmarł. Dopiero sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był postrzał. Wojciech J. usłyszał zarzut zabójstwa, a prokuratura domagała się dla niego 10 lat więzienia.

Sąd Okręgowy w Elblągu 29 stycznia 2026 r. uznał jednak, że mężczyzna nieumyślnie spowodował śmierć kolegi. Skazał go na dwa lata więzienia i 10 tys. zł nawiązki dla matki zmarłego.

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Nie chce iść za kraty. Wyrok poznamy 4 grudnia

Wojciech J. nie zgodził się z orzeczoną karą i zaskarżył wyrok. Podczas rozprawy apelacyjnej 20 listopada jego obrońca wniósł o obniżenie kary do roku więzienia w zawieszeniu. Argumentował m.in., że to sam Andrzej przerobił pistolet i zaproponował niebezpieczne strzelanie. Zwracał również uwagę na niekaralność oskarżonego i jego przyznanie się do winy.

Prokurator nie zgodził się z argumentacją obrony i wniósł o utrzymanie wyroku w mocy. Sam Wojciech J. podczas rozprawy mówił, że żałuje tego, co się stało.

– Dałem się namówić, żałuję tego. Nie chciałbym zrobić żadnej krzywdy. Był moim przyjacielem – powiedział przed sądem.

33-latek obecnie odpowiada z wolnej stopy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zostanie ogłoszony 4 grudnia. To wtedy okaże się, czy będzie musiał odbyć zasądzone dwa lata więzienia, czy sąd zdecyduje się na złagodzenie kary.