Olsztyn szykuje świętowanie 11 listopada! Defilada, wojskowe pokazy, bieg, kąpiel morsów i biało-czerwona potańcówka

Świętowanie rozpocznie się od podniesienia flagi na nowym maszcie

Tegoroczne obchody 11 listopada w Olsztynie rozpoczną się o godzinie 8:00 od uroczystego podniesienia flagi państwowej na nowym maszcie przy Pomniku Armii Krajowej. O godzinie 9:00 w bazylice konkatedralnej św. Jakuba rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny. Po niej uczestnicy przejdą na plac Solidarności. Główne uroczystości zaplanowano tam na godzinę 11:00. W programie znalazły się między innymi podniesienie flagi państwowej, wręczenie medali i odznaczeń, apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów. O godzinie 12:30 ulicami miasta przejdzie defilada.

Wojsko pokaże swój sprzęt. Będzie też grochówka

Nie tylko oficjalne uroczystości znajdą się w programie święta. Mieszkańcy będą mogli odwiedzić Miasteczko Wojska i Służb, które będzie działać w godzinach 9:00–16:00. Na miejscu zaplanowano prezentacje sprzętu wojskowego i wyposażenia służb mundurowych. Będzie okazja do spotkań z żołnierzami i funkcjonariuszami, a na odwiedzających czekać będzie również tradycyjna wojskowa grochówka.

Polonez na Targu Rybnym. Nie trzeba znać kroków!

Po oficjalnych obchodach przyjdzie czas na wspólne świętowanie w nieco bardziej tanecznym rytmie. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Potańcówkę Niepodległościową. Zabawa odbędzie się w godzinach 14:00–16:00 na Targu Rybnym. Organizatorzy przygotują biało-czerwone kotyliony, muzykę i wspólną naukę poloneza. Nie trzeba znać kroków ani mieć tanecznego doświadczenia. Wszystkiego będzie można nauczyć się na miejscu. Do wspólnej zabawy zaproszeni są mieszkańcy w każdym wieku. Między tańcami będzie można ogrzać się gorącą herbatą i poczęstować słodkim rogalem.

– Chcemy, żeby to było wspólne, radosne świętowanie. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku i tanecznych umiejętności – zachęca Aga Prusik z olsztyńskiego MOK-u.

Udział w potańcówce jest bezpłatny.

1100 osób pobiegnie dla niepodległości. Morsy wejdą do Ukiel

Święto Niepodległości będzie można uczcić również na sportowo. W Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel odbędzie się Olsztyński Bieg Niepodległości. Zainteresowanie wydarzeniem jest duże – do udziału zgłosiło się już 1100 osób. Nie zabraknie także tradycyjnego akcentu dla miłośników zimowych kąpieli. Morsy spotkają się nad jeziorem Ukiel, by wspólnie wejść do wody. Biało-czerwona kąpiel zaplanowana jest na godzinę 12:00.

POSŁUCHAJ: mówi Aga Prusik z olsztyńskiego MOK-u