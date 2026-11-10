Finał remontów w Olsztynie. Warszawska i Pstrowskiego niemal gotowe

Roboty na Alei Warszawskiej, na odcinku od ulicy Tuwima do ulicy Dybowskiego zmierzają ku końcowi. Prace realizowane są na zlecenie olsztyńskiego ratusza i obejmują m.in. ułożenie nowej warstwy ścieralnej asfaltu, wymianę krawężników oraz przebudowę zatok autobusowych. Na początku listopada zamknięto m.in. fragment ul. Tuwima przy skrzyżowaniu z al. Warszawską, aby sprawnie ułożyć ostatnie warstwy bitumiczne. Choć główne utrudnienia znikają po zakończeniu asfaltowania, drobne prace wykończeniowe potrwają do końca miesiąca

Można powiedzieć, że najważniejsze etapy zostały już zrealizowane - podkreśla Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Mam tu na myśli ustawienie nowych krawężników czy ułożenie nowych warstw wiążących i ścieralnych jezdni. Do wykonania pozostały tam prace brukarskie, a więc przełożenie nawierzchni chodnika przy zatokach autobusowych, azyli dla pieszych czy wreszcie prace konserwacyjne przy skrzyżowaniu Warszawskiej i Tuwima. Nie zapominamy także o zamontowaniu tzw. płytek wskaźnikowych, które ułatwiają poruszanie się osobom niedowidzącym. Umowny termin zakończenia prac to końcówka listopada, ale tempo będzie uzależnione od warunków atmosferycznych, które mają bardzo duże znaczenie przy realizacji takich zadań- podkreśla Koronowski.

Warto pamiętać, że drugi koniec Alei Warszawskiej, czyli wyjazd miasta w kierunku węzła Olsztyn Południe to oddzielna inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jej ostateczny koniec zaplanowano na 2027 rok.

Ulica Pstrowskiego, tu również prace na wyznaczonym odcinku wpisują się w plan domykania sezonu remontowego przed nadejściem zimy.

Roboty na fragmencie ulicy Pstrowskiego trwają od trzeciego listopada.Tu w pierwszym etapie rozebrano starą nawierzchnię, a więc ją sfrezowano i przystąpiono do rozbiórki krawężników przyjezdniowych, które docelowo zostaną wymienione na nowe - zapowiada rzecznik olsztyńskich drogowców.W czasie prowadzonych prac ruch pojazdów czasowo będzie odbywał się jednym pasem , dlatego prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do czasowego oznakowania. Podobnie jak w przypadku Alei Warszawskiej, roboty na Pstrowskiego mają potrwać do końca listopada - zapowiada Michał Koronowski.

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