Czarodziej wiatru i lodu. Karol Jabłoński o życiu pod pełnymi żaglami

Trudno tu mówić o przypadku. Najbardziej utytułowany żeglarz lodowy na świecie wywodzi się z Krainy Tysiąca Jezior. Pochodzący z Tałt sportowiec, w lutym tego roku triumfował w Mistrzostwach Ameryki Północnej w bojerowej klasie DN. Czy obecnie Karol Jabłoński planuje kolejne starty czy raczej myśli o sportowej emeryturze? Posłuchajcie rozmowy z żeglarzem.
Od kajaka w Tałtach po regaty o Puchar Ameryki
Karolu Jabłoński, jest jednym z najbardziej wszechstronnych żeglarzy. Ma na swoim koncie sukcesy w żeglarstwie morskim, bojerach i żeglarstwie meczowym. Żeglarz klasy światowej zawinął do naszego studia i opowiedział o pasji jaką są bojery, bezpiecznym porcie - rodzinie oraz narybku szkolącym się na Jeziorze Pluszne.
***POSŁUCHAJ PODCASTU - ESKA OLSZTYN***
Wieczny rejs. Z Karolem Jabłońskim rozmawia Anna Kuca