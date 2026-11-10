Czarodziej wiatru i lodu. Karol Jabłoński o życiu pod pełnymi żaglami

Anna Kuca
2026-11-10 9:28

Trudno tu mówić o przypadku. Najbardziej utytułowany żeglarz lodowy na świecie wywodzi się z Krainy Tysiąca Jezior. Pochodzący z Tałt sportowiec, w lutym tego roku triumfował w Mistrzostwach Ameryki Północnej w bojerowej klasie DN. Czy obecnie Karol Jabłoński planuje kolejne starty czy raczej myśli o sportowej emeryturze? Posłuchajcie rozmowy z żeglarzem.

Czarodziej wiatru i lodu. Karol Jabłoński o życiu pod pełnymi żaglami
Autor: Anna Kuca Czarodziej wiatru i lodu. Karol Jabłoński o życiu pod pełnymi żaglami

Od kajaka w Tałtach po regaty o Puchar Ameryki

Karolu Jabłoński, jest jednym z najbardziej wszechstronnych żeglarzy. Ma na swoim koncie sukcesy w żeglarstwie morskim, bojerach i żeglarstwie meczowym. Żeglarz klasy światowej zawinął do naszego studia i opowiedział o pasji jaką są bojery, bezpiecznym porcie - rodzinie oraz narybku szkolącym się na Jeziorze Pluszne.

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