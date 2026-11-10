Czarodziej wiatru i lodu. Karol Jabłoński o życiu pod pełnymi żaglami

Trudno tu mówić o przypadku. Najbardziej utytułowany żeglarz lodowy na świecie wywodzi się z Krainy Tysiąca Jezior. Pochodzący z Tałt sportowiec, w lutym tego roku triumfował w Mistrzostwach Ameryki Północnej w bojerowej klasie DN. Czy obecnie Karol Jabłoński planuje kolejne starty czy raczej myśli o sportowej emeryturze? Posłuchajcie rozmowy z żeglarzem.

Autor: Anna Kuca Czarodziej wiatru i lodu. Karol Jabłoński o życiu pod pełnymi żaglami