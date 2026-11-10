Koszmar pod Braniewem. Znaleźli mężczyznę w płomieniach. Nie przeżył

O tragedii na Warmii i Mazurach poinformowali przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Pożar wybuchł w nocy z 9 na 10 listopada, kilkanaście minut po północy.

- W chwili przyjazdu na miejsce pierwszych jednostek straży pożarnej ogień niszczył wnętrze jednego z mieszkań. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej lokatorzy pozostałych mieszkań opuścili bezpiecznie budynek. Łącznie ewakuowało się 12 osób. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych wewnątrz palącego się mieszkania strażacy odnaleźli mężczyznę, który został wyniesiony na zewnątrz. Niestety, 77-latek poniósł śmierć w wyniku pożaru - relacjonuje KM PSP w Braniewie.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami, udostępnionymi przez strażaków!

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Z relacji strażaków wynika, że działania gaśnicze były prowadzone zarówno wewnątrz mieszkania, jak i na dachu budynku mieszkalnego. Strażacy mierzyli się z wysokimi temperaturami i zadymieniem. Na szczęście, po kilkudziesięciu minutach pożar został opanowany a pogorzelisko sprawdzone i dogaszone. Podczas prowadzonych działań gaśniczych strażacy wynieśli ze spalonego mieszkania butle z gazem.

- Na miejscu pożaru pracowali strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy ochotnicy z OSP Braniewo, Gronowo oraz Frombork. Łącznie 7 wozów strażackich zostało skierowane na miejsce tragicznego zdarzenia. Działania strażaków wspierali dodatkowo braniewscy policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności tragicznego pożaru wyjaśni prowadzone dochodzenie - podsumowali strażacy w mediach społecznościowych.

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