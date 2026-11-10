Wysyłał pornografię 7-latkowi? Gdy chłopiec odmówił, zaczął padły groźby śmierci

Sprawa wyszła na jaw pod koniec sierpnia, gdy matka siedmiolatka zgłosiła policji niepokojące wiadomości.

28-latek miał prezentować dziecku pornografię i nakłaniać je do utrwalania oraz rozpowszechniania takich treści.

Podejrzany został objęty dozorem policji i zakazami kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Grozi mu do trzech lat więzienia.

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Matka chłopca odkryła niepokojącą korespondencję

Wszystko zaczęło się pod koniec sierpnia 2026 roku. Mieszkanka gminy Pieniężno zauważyła niepokojącą sytuację dotyczącą swojego siedmioletniego syna. Chłopiec przez pewien czas kontaktował się przez internetowy komunikator z nieznanym mężczyzną.

W trakcie rozmów nieznajomy miał przesyłać dziecku zdjęcia pornograficzne i pokazywać mu treści dla dorosłych. Kobieta zaniepokoiła się tym, co działo się w sieci, i zawiadomiła policję.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie rozpoczęli ustalanie tożsamości rozmówcy. Trop doprowadził ich do 28-letniego mieszkańca Lublina.

Chłopiec odmówił wysłania zdjęć. Wtedy zaczęły się groźby

Mężczyzna został zatrzymany 3 listopada w Lublinie. W akcji uczestniczyli braniewscy kryminalni, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zebrane dowody pozwoliły przedstawić 28-latkowi dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy nawiązania kontaktu z małoletnim przez internet w celu popełnienia przestępstwa na jego szkodę oraz prezentowania mu treści pornograficznych.

Drugi zarzut dotyczy gróźb karalnych. Według ustaleń śledczych, gdy chłopiec nie chciał spełnić żądań mężczyzny i przesyłać mu swoich zdjęć, podejrzany miał grozić pozbawieniem zdrowia i życia zarówno dziecku, jak i jego bliskim.

28-latek nie trafił do aresztu. Sąd zastosował inne środki

4 listopada sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze nieizolacyjnym. Mężczyzna został objęty dozorem policji i musi stawiać się we wskazanej jednostce trzy razy w tygodniu.

Otrzymał również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich. Nie może też opuszczać kraju, a dodatkowo zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe.

Policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne oraz nośniki danych. Zostaną one poddane szczegółowej analizie. Za zarzucane czyny 28-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.