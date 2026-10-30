Wszystkich Świętych 2026 na Warmii i Mazurach. Około 200 policjantów dziennie na drogach. Sprawdź, na co uważać

Więcej patroli na drogach Warmii i Mazur

W okresie Wszystkich Świętych na drogach regionu należy spodziewać się większego ruchu, szczególnie w pobliżu cmentarzy i na trasach prowadzących do większych miast. Policjanci będą przede wszystkim dbać o płynność przejazdu, zabezpieczać skrzyżowania i w razie potrzeby ręcznie kierować ruchem. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócą na okolice nekropolii w Olsztynie i Elblągu, gdzie co roku natężenie ruchu jest największe. – Na Warmii i Mazurach średnio każdego dnia około 200 policjantów drogówki swoją uwagę skupi na zapewnieniu płynności w ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych, szczególnie w okolicach cmentarzy – informuje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Nie zabraknie również kontroli na trasach między miejscowościami. Funkcjonariusze będą sprawdzać przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny i wyposażenie pojazdów, a także sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci.

Zmiany w organizacji ruchu. Policja apeluje do kierowców

W rejonach cmentarzy w wielu miejscowościach województwa mogą obowiązywać czasowe zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy powinni zwracać uwagę na nowe oznakowanie i stosować się do poleceń policjantów oraz innych osób uprawnionych do kierowania ruchem. Policja apeluje, by jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, jakie ograniczenia i rozwiązania komunikacyjne wprowadzono w miejscu docelowym. Aktualne informacje można znaleźć na stronach internetowych i profilach społecznościowych lokalnych komend, a także w serwisach samorządowych. Funkcjonariusze zachęcają również do korzystania z wyznaczonych parkingów. Warto zrezygnować z próby podjechania samochodem pod samą bramę cmentarza. Dobrym rozwiązaniem może być także komunikacja publiczna lub wspólny przejazd z rodziną jednym autem.

W ubiegłym roku były wypadki i nietrzeźwi kierowcy

Policyjne apele nie są przypadkowe. Podczas ubiegłorocznych działań „Wszystkich Świętych” na drogach Warmii i Mazur doszło do 6 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 5 zostało rannych. Policjanci odnotowali także 179 kolizji i zatrzymali 37 nietrzeźwych kierujących. Tegoroczna akcja potrwa do poniedziałku 2 listopada włącznie. Policjanci będą monitorować nie tylko drogi i okolice nekropolii, ale również parkingi oraz miejsca zgromadzeń. Ich zadaniem będzie także dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji publicznej i przeciwdziałanie wybrykom chuligańskim. Policja przypomina: podróż warto zaplanować z wyprzedzeniem, a za kierownicą zachować cierpliwość i szczególną ostrożność.

POSŁUCHAJ: mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji