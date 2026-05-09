Specjalistyczny dron znaleziony w pobliżu granicy z Rosją. Na obudowie była cyrylica

Grzegorz Kluczyński
2026-05-09 12:38

W rejonie Obwodu Królewieckiego natrafiono na intrygujące znalezisko. Na polu w niewielkiej miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc odkryto profesjonalny bezzałogowiec oznaczony rosyjskimi znakami. Sprzęt wylądował zaledwie 20 kilometrów od rosyjskiej granicy, co natychmiast wywołało szybką reakcję odpowiednich formacji mundurowych.

Rosyjski dron pod Bartoszycami wyposażony w system kamer

RMF FM nieoficjalnie ustaliło, że na obudowie bezzałogowca bez trudu można dostrzec znaki zapisane alfabetem rosyjskim. Funkcjonariusze jednoznacznie podkreślają, że z pewnością nie mamy do czynienia z amatorskim sprzętem dostępnym w marketach elektronicznych. Zabezpieczony obiekt to sporych rozmiarów maszyna o specjalistycznym przeznaczeniu, która posiada wbudowaną zaawansowaną kamerę lub nawet cały system monitorujący.

Charakterystyka odnalezionego bezzałogowca jednoznacznie sugeruje jego potencjalne wykorzystanie w operacjach wojskowych bądź misjach o charakterze szpiegowskim. 

„Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych”

- poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Służby badają rosyjskiego drona znalezionego w Osiece

Tajemnicza maszyna została wypatrzona na terenach rolniczych przez zwykłych przechodniów, którzy błyskawicznie poinformowali odpowiednie organy. Chwilę po odebraniu zgłoszenia na miejscu zjawili się mundurowi, a ich pierwszym zadaniem było szczegółowe zabezpieczenie całego obszaru wokół znaleziska i wstępne oględziny nowoczesnego sprzętu.

Do sprawy błyskawicznie włączono między innymi śledczych z Żandarmerii Wojskowej. Ta specjalistyczna formacja całkowicie przejęła dowodzenie nad prowadzonym dochodzeniem i obecnie stara się precyzyjnie ustalić dokładne źródło pochodzenia maszyny oraz pierwotny cel jej misji nad polskim terytorium.

Ustalanie pochodzenia drona przy granicy z Rosją

Specjaliści od wojskowości dokładnie badają zawartość wbudowanych nośników pamięci oraz samą budowę fizyczną tajemniczego obiektu. Te właśnie kluczowe szczegóły powinny dać odpowiedź na pytanie, czy w tym przypadku mamy do czynienia z misją szpiegowską, zwykłymi ćwiczeniami wojskowymi, czy zupełnie innym typem zdarzenia lotniczego.

Warmińsko-mazurskie pod lupą po znalezieniu rosyjskiego drona

Zlokalizowanie tego nowoczesnego urządzenia zaledwie kilkanaście kilometrów od rosyjskich granic stanowi kolejny wyraźny dowód na podwyższone ryzyko w tym rejonie. Obszar województwa warmińsko-mazurskiego nieustannie wymaga niezwykle rygorystycznego monitorowania przestrzeni powietrznej przez polskie służby państwowe.

W przeciągu kilku minionych miesięcy funkcjonariusze straży granicznej i wojska odnotowali znacznie więcej podobnych sytuacji. Zdecydowana większość tych niepokojących incydentów dotyczy właśnie lotów niezidentyfikowanych maszyn bezzałogowych w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej rubieży naszego kraju.

