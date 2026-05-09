Specjalistyczny dron znaleziony w pobliżu granicy z Rosją. Na obudowie była cyrylica

Rosyjski dron pod Bartoszycami wyposażony w system kamer

RMF FM nieoficjalnie ustaliło, że na obudowie bezzałogowca bez trudu można dostrzec znaki zapisane alfabetem rosyjskim. Funkcjonariusze jednoznacznie podkreślają, że z pewnością nie mamy do czynienia z amatorskim sprzętem dostępnym w marketach elektronicznych. Zabezpieczony obiekt to sporych rozmiarów maszyna o specjalistycznym przeznaczeniu, która posiada wbudowaną zaawansowaną kamerę lub nawet cały system monitorujący.

Charakterystyka odnalezionego bezzałogowca jednoznacznie sugeruje jego potencjalne wykorzystanie w operacjach wojskowych bądź misjach o charakterze szpiegowskim.

„Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych”

- poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Służby badają rosyjskiego drona znalezionego w Osiece

Tajemnicza maszyna została wypatrzona na terenach rolniczych przez zwykłych przechodniów, którzy błyskawicznie poinformowali odpowiednie organy. Chwilę po odebraniu zgłoszenia na miejscu zjawili się mundurowi, a ich pierwszym zadaniem było szczegółowe zabezpieczenie całego obszaru wokół znaleziska i wstępne oględziny nowoczesnego sprzętu.

Do sprawy błyskawicznie włączono między innymi śledczych z Żandarmerii Wojskowej. Ta specjalistyczna formacja całkowicie przejęła dowodzenie nad prowadzonym dochodzeniem i obecnie stara się precyzyjnie ustalić dokładne źródło pochodzenia maszyny oraz pierwotny cel jej misji nad polskim terytorium.

Ustalanie pochodzenia drona przy granicy z Rosją

Specjaliści od wojskowości dokładnie badają zawartość wbudowanych nośników pamięci oraz samą budowę fizyczną tajemniczego obiektu. Te właśnie kluczowe szczegóły powinny dać odpowiedź na pytanie, czy w tym przypadku mamy do czynienia z misją szpiegowską, zwykłymi ćwiczeniami wojskowymi, czy zupełnie innym typem zdarzenia lotniczego.

Warmińsko-mazurskie pod lupą po znalezieniu rosyjskiego drona

Zlokalizowanie tego nowoczesnego urządzenia zaledwie kilkanaście kilometrów od rosyjskich granic stanowi kolejny wyraźny dowód na podwyższone ryzyko w tym rejonie. Obszar województwa warmińsko-mazurskiego nieustannie wymaga niezwykle rygorystycznego monitorowania przestrzeni powietrznej przez polskie służby państwowe.

W przeciągu kilku minionych miesięcy funkcjonariusze straży granicznej i wojska odnotowali znacznie więcej podobnych sytuacji. Zdecydowana większość tych niepokojących incydentów dotyczy właśnie lotów niezidentyfikowanych maszyn bezzałogowych w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej rubieży naszego kraju.

