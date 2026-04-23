Wyzwanie dla biegaczy! Ultramaraton Warmiński – Warneland

Rewelacyjna sportowa przygoda! - Nasze biegowe spotkanie jest dla każdego, można pobiec na dystansie W50+ i W10+ - mówią organizatorzy Grzegorz Baran i Krzysztof Mańkowski.

- Trasy są w zasięgu każdego, bo limity czasowe są tak ustalone, że nawet zawodnik szybko maszerujący na czas dotrze na linię mety. Uczestnicy mogą być zaskoczeni pagórkowatością, bo to bieg trailowy, ale na pewno będą zachwycać się pięknem lasów i jezior. Zaczynamy i kończymy na górce w Centrum Ukiel gdzie będzie zlokalizowane nasze miasteczko biegowe – dodają.

Dobra Energia dla Olsztyna Ultramaraton Warmiński – Warneland - III Otwarte Mistrzostwa Olsztyna w Trail Runningu - Grand Prix Warmii Olsztyn, CRS Ukiel, 9 maja 2026 08:00

Program:

Sobota 9 maja 2026 r.

W50+ 8:00 Początek / Start biegu 8:15 Zamknięcie startu 11:30 Zamknięcie PK1 Redykajny 19 km (woda, izotonik, przekąski) 18:00 Koniec biegu W50+

W25+ 8:00 Początek / Start biegu 8:15 Zamknięcie startu 11:30 Zamknięcie PK1 Redykajny 19 km (woda, izotonik, przekąski) 13:00 Koniec biegu W25+

W10+ 9:00 Początek / Start biegu 9:15 Zamknięcie startu 12:00 Koniec biegu W10+

Biegi dla Dzieci "Ultra Warmiaczek":

11:10 W1 - dzieci do 6 lat (2020 i młodsi) 150 m 11:20 W2 - dzieci od 7 do 9 lat (roczniki 2019 - 2017) 400 m 11:30 W3 - dzieci od 10 do 12 lat (roczniki 2016 - 2014) 800 m 11:40 W4 - dzieci od 13 do 15 lat (roczniki 2013 - 2011) 1200 m

Posłuchaj: Biegowe rozmowy…(Ultramaraton Warmiński Warneland). Z Grzegorzem Baranem i Krzysztofem Mańkowskim rozmawia Andrzej Brzozowski.

Posłuchaj: Biegowe rozmowy…(BackYard Ultra Warmia). Z Grzegorzem Baranem i Krzysztofem Mańkowskim rozmawia Andrzej Brzozowski.